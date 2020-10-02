Настасья Самбурская призналась в проблемах с клептоманией

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02.10.2020, 6:55, Разное

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская призналась Анне Хилькевич, что имеет проблемы с клептоманией. Об этом актриса пояснила на YouTube-шоу «Блеф», где гости делятся друг с другом необычными историями, а зрителям необходимо угадать говорят ли они правду.
Настатья Самбурская не считает свою клептоманию чем-то плохим, поскольку эта привычка вызывает у нее чувство удовольствия. О наличии у себя подобного «фетиша» актриса узнала в детстве, когда украла цепочку у подружки, но ничего ей не сказала. А однажды она вынесла из ресторана вешалку. Теперь артистка полагает, что ее не взяли в шоу «Ревизорро» именно из-за клептомании.

Анна Хилькевич, тоже снимавшаяся в сериале «Универ», в свою очередь рассказала, как она пронесла алкоголь на вечеринку, где спиртные напитки были запрещены. Для этого она воспользовалась бюстгальтером большого размера. В его чашечках она разместила пакетики с алкоголем. В итоге никто ее не заподозрил в том, что она пронесла выпивку на мероприятие.



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