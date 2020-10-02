Лабиопластика: терпеть или решиться?

02.10.2020, 6:10, Разное

Семь раз отмерь…

Лабиопластика, или хирургическая коррекция размеров и формы половых губ, сегодня становится все более распространенной процедурой. Женщины прибегают к ней по разным причинам: у одних это врожденный дефект, а другие сталкиваются с гормональными, послеродовыми или возрастными изменениями своих внешних половых органов. По данным Американского общества пластических хирургов, в одних только Соединенных Штатах эту операцию в 2019 году сделали более 11 тысяч раз. Но насколько оправдано такое достаточно серьезное вмешательство? Чтобы это выяснить, исследователи из Стэнфордского университета провели сравнение симптомов до и после процедуры, результаты которого опубликованы в сентябрьском выпуске журнала «Пластическая и реконструктивная хирургия» (Plastic and Reconstructive Surgery).

Новая жизнь

Из 62 женщин в возрасте от 17 до 61 года, участвовавших в исследовании, довольными результатом оказались почти все (58 человек – 94%). До операции они жаловались на чувство неуверенности в себе (почти 94%), помехи при половом акте (более 60%) и сложности с ношением облегающих брюк (свыше 58%), а также признавались, что ощущают себя недостаточно привлекательными (66%) и имеют проблемы с самооценкой (более 64%). Операция помогла устранить эти проблемы.

У большинства пациенток (свыше 82%) коррекция проводилась методом иссечения излишней ткани малых половых губ, при котором они становятся симметричны большим половым губам. Остальным женщинам делали клиновидную резекцию участка малых половых губ, имеющего наибольшую толщину.

При последующем опросе в периоде наблюдения только 6,5% женщин ответили, что все еще испытывают неуверенность в себе. Также подавляющее большинство женщин смогло избавиться от заниженной самооценки, проблем с интимной жизнью, перекручивания половых губ в облегающей одежде, трудностей в выборе костюмов для плавания и занятий спортом.

По словам одной из авторов исследования доктора Хитер Фурнас (Heather J. Furnas), «эта работа свидетельствует о положительном влиянии лабиопластики на качество жизни и свидетельствует о том, что распространенных сегодня рекомендаций по нехирургическому лечению недостаточно для уменьшения симптомов при избытке вагинальной ткани».

Кому показано?

Чтобы понять, нужна вам эта процедура или нет, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом. Поводом для обращения может быть, как эстетическая неудовлетворенность, так и связанный с размером половых губ дискомфорт или боль при сексуальных отношениях, занятиях спортом, ношении облегающей одежды, отклонение струи мочи, частые инфекции мочевых путей, видимость половых губ в определенной одежде. Считается, что длина малых половых губ в умеренно растянутом состоянии более 4-5 см, или если они выступают за пределы больших, – повод задуматься о пластике. Однако каждый случай индивидуален, и должен оцениваться, прежде всего, врачом.