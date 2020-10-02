VOAэкспресс 1 октября 2020

02.10.2020, 6:05, Новости дня

Выборы в США

Комиссия по президентским дебатам – внепартийная группа, которая бессменно организовывает их с 1988 года, – на следующий день после первого раунда дебатов заявила, что постарается упорядочить процедуру. Дело в том, что полуторачасовые дебаты кандидатов в президенты на предстоящих ноябрьских выборах временами представляли собой «хаос»: оппоненты постоянно перебивали друг друга и обменивались колкостями. Изменения, которые рассматривает комиссия, пока не предаются широкой огласке. В интернете активно шутят про отключение микрофонов.

Тем временем эксперты, в частности, Цифровая криминалистическая лаборатория при «Атлантическом Совете» в Вашингтоне, разработали «определитель принадлежности внешнего вмешательства». По словам разработчиков, этот инструмент «предназначен для выработки общественных стандартов определения принадлежности, обеспечения независимого и надежного фиксирования иностранного вмешательства в выборы 2020 года, и служит источником информации для заинтересованных сторон о развивающейся угрозе, помогая повысить устойчивость общества к будущим попыткам иностранного влияния и дезинформации».

В США выявлен фальшивый российский медиаресурс, призванный влиять на американских избирателей. Речь идет о псевдомедийной организации под названием Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), которой, как сообщается, управляют люди, связанные с «Агентством интернет-исследований».

Нагорный Карабах

США, Франция и Россия потребовали незамедлительного прекращения огня между Азербайджаном и силами этнических армян в Нагорном Карабахе, призвав стороны как можно скорее вернуться за стол переговоров.

Алексей Навальный

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального «представляет собой угрозу международному миру и безопасности», написали Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия в письме к Совету Безопасности ООН.

Ранее Навальный заявил в интервью германскому журналу, что за его предполагаемым отравлением стоит президент России Владимир Путин, но подчеркнул, что у него нет страха.

Цифра дня

Администрация президента Дональда Трампа заявила, что в ближайший год США примут рекордно низкое число беженцев, несмотря на рост числа перемещенных лиц во всем мире.

Максимальное число беженцев, которые могут быть допущены в США в ближайшие 12 месяцев, если не произойдет смены администрации, составит 15 тысяч. Это меньше прошлогодней квоты в 18 тысяч.

Госдепартамент США пояснил, что страна хочет помогать перемещенным лицам «как можно ближе к их домам», пока они не смогут вернуться. Новая квота должна быть официально утверждена Белым домом

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