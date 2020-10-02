 

Из-за проблем в экономике Белоруссию отбросили на годы назад – эксперт

02.10.2020, 5:43, Разное

По мнению Чубрика, общественно-политическая повестка в настоящий момент является основой экономики Белоруссии. Поэтому для начала необходимо выйти на переговоры с народом, который разделился на несколько лагерей. Также нужно начать предметное обсуждение конституционной реформы.

Вместе с этим требуется улучшить условия для предпринимателей, считает эксперт. Должна пойти речь об изменении на законодательном уровне. Это избавит экономику от болевых точек. По словам Чубрика, особенно остро ощущаются проблемы в банковской системе, ведь доверие к ней полностью утрачено.

Эксперт уверен, что из-за оттока денежных средств из банков, а также закрытия доступа к международным рынкам возникнут проблемы в ресурсной базе.

Эти и другие вопросы необходимо решать уже сейчас, отметил директор Исследовательского центра ИПМ. Если в Белоруссии и дальше будет наблюдаться общественно-политический кризис, то катастрофы не избежать.

“Мы отбрасываем страну на годы назад”, – заключил Чубрик.

Напомним, ранее аналитики предрекли скорую отставку Александра Лукашенко. Эксперты считают, что европейские лидеры окажут колоссальное давление на действующего президента Белоруссии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

06.07 / Мнение: Из переписки историка Соколова

17.07 / Жители Хабаровска вновь вышли поддержать арестованного Сергея Фургала

26.07 / Уравнитель огурцов

30.08 / «Часы абсолютного счастья»: Молодая жена Петросяна Брухунова посетила ферму в Сочи

21.09 / Удобная обувь таит опасности для ног – новое исследование

31.07 / Володин: Принятые Думой в июле законы повысят эффективность строительной отрасли

30.09 / Не хотел распада: Михаил Горбачев рассказал, какой был бы мир при сохранении СССР

25.08 / Ребенок катался на трехколесном велосипеде в лагере и внезапно бесследно исчез

16.07 / Береги капусту!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска