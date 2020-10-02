 

Деятельность Тихановской назвали имитацией политики: Играет роль декоративного лидера

02.10.2020, 5:43, Разное

На днях Тихановская заявила, что хочет видеть Владимира Путина и Эммануэля Макрона в качестве посредников, если переговоры с действующей властью Белоруссии состоятся. Президент Франции уже согласился оказать поддержку оппозиционеру. Тем временем российский лидер сохраняет нейтралитет.

Безпалько считает, что сначала необходимо разобраться, между кем Путин должен выступить посредником. С одной стороны будет, очевидно, Александр Лукашенко, а с другой – неясно. Эксперт не понимает, кого Тихановская считает оппозицией: себя, Павла Латушко, “абстрактный” Координационный совет, или кого-то другого.

Еще один фактор, который не играет на руку Тихановской – неструктурированная протестная масса. На стороне оппозиции, как считает эксперт, нет партии или общественной организации, пишет “Царьград”.

Также Безпалько увидел в предложении Тихановской неспособность к влиянию на Лукашенко. Мол, именно поэтому оппозиционер призывает на помощь Путина, который умеет разговаривать с белорусским президентом.

“Она играет роль такого декоративного альтернативного лидера Белоруссии. Но в реальности, конечно же, она таковым сейчас не является”, – высказался эксперт.

Безпалько пояснил: Тихановская вынуждена делать заявления и создавать видимость своей работы, потому что в противном случае ее забудут. Что касается недовольного населения, то “этот актив скоро замкнут в пределах страны”, уверен он.



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