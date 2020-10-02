Мнение: С-300 под Ереваном сбили 3 БПЛА

02.10.2020, 5:10, Разное

Сообщается, что в районе Еревана ведут огонь комплексы ПВО С-300.

По заявлению Пашиняна, в районе Котайка и Гегаркюника силами узла ПВО Еревана сбиты 3 из 4 дронов вторгшихся в воздушное пространство Армении.

Отмечается, что это первое боевое применение С-300 в условиях полномасштабной войны, хотя высказываются предложения, что отрабатывали другие средства ПВО.

И еще, в догонку к предыдущему посту https://colonelcassad.livejournal.com/6210678.html

Покойники с обеих сторон. Много.

Убитые азербайджанские солдаты. На вид более 20.

Убитые армянские солдаты.