Мнение: О закулисной подоплёке войны в Нагорном Карабахе

02.10.2020, 5:05, Разное

Не любят политики афишировать некоторые вещи, предпочитая продавать электорату чёткие и внятные картинки событий. Но всё же закулисье существует. И оно порой слишком неприглядно, чтобы его освещать на первых страницах респектабельных СМИ.

Так и с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Вроде бы просто так, ни с того, ни с сего, азербайджанцы и армяне решили снова пострелять друг в друга в сентябре аккурат после окончания российских военных учений на Кавказе. Ан, нет. Не всё так просто.

Некие скрытые пружины всё же выскочили наружу. Простые человеческие слабости + всеохватность глобальной паутины – и вот, нате, любуйтесь!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с международным финансистом Джорджем Соросом лично. Кажется, у себя в резиденции.

Считается, что известный филантроп является одним из фронтменов могущественного финансового клана Рокфеллеров.

А вот, на другом полюсе, Ротшильд-младший вообще ничего не скрывает.

Приехал договариваться с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым насчёт интересующих клан Ротшильдов потенциально перспективных проектов в стране. О чём ещё говорили собеседники – Бог весть.

Но оба фото – безмолвные свидетели того, что за конфликтом стоят отнюдь не только интересы Анкары или Москвы. И вот уже дело доходит до того, что мирить своих клиентов берутся Вашингтон и Париж, вовлекая в это дело и Москву. Которой, очевидно, достанутся все шишки в случае неудачи.

В общем, не наша эта война. Как бы к ней и близко не подходить-то? Или равноудалиться не получится, и Кремль всё равно останется крайним, как в том анекдоте про столкновение машин генералов ФСО и ФСБ, виновным в котором была признана прибывшая на место аварии машина ДПС?