 

Пастух из Калмыкии заработал миллион рублей за несколько минут

02.10.2020, 4:50, Разное

Пастух из Калмыкии в считанные минуты стал миллионером. Он помог правоохранительным органам найти сбежавших злоумышленников, за что удостоен денежного вознаграждения.
1 миллион российских рублей, в такую сумму государство оценило подвиг простого российского жителя. Обычный чабан сделал Калмыкию безопаснее: пастух предоставил полиции информацию о сбежавших заключённых. Глава Дагестана Владимир Васильев обещал поощрить героя заявленной наградой, а вот имя бдительного гражданина в целях его защиты не озвучивается, передаёт ПолитЭксперт.



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