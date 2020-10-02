Премьера фэнтезийного фильма «Карамора» Данилы Козловского состоится в 2021 году

02.10.2020, 4:50, Разное

Новый фэнтезийный триллер Данилы Козловского «Карамора» появится в прокате через год. Съемки фильма уже проходят в Москве и продлятся до конца 2020 года. Локации, где идёт работа над лентой, скрываются, но известно об их большом количестве и различии между собой.

В кинокартине речь пойдет об альтернативной реальности начала ХХ века, где миром тайно управляет высшее дворянство, которое скрывает свое настоящее происхождение. Главным героем является молодой анархист Карамора, который мстит за смерть своей возлюбленной во время схватки с представителями этой тайной организации и бросает вызов многовековой власти дворян.

Данила Козловский является не только режиссером фильма, но и сыграет роль Караморы. Также в картине будут фигурировать Никита Кукушкин, Артур Ваха, Один Ланд Байрон и другие.