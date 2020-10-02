В Сети появился перечень улучшений знаменитой Google Camera

02.10.2020, 4:50, Разное

Разработчики изменили знаменитую Google Camera для смартфонов операционной системе Android. Эксперты опубликовали в Сети перечень улучшений приложения для фото- и видео-съемки.

Первыми нововведения смогут опробовать владельцы смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G от Google. Далее обновленная камера появится и на других аппаратах, как американского IT-гиганта, так и других производителей. Указанные модели серии Pixel были представлены накануне, стоит отметить, что на них предустановлена одиннадцатая версия ОС Android, а также обеспечено ее обновление до четырнадцатого поколения системы.

Среди инноваций Google Camera – возможность съемок в режиме HDR+, при этом приложение будет делать более контрастные и четкие фотографии с повышенной резкостью за счет использования брекетинга экспозиции. Кроме того, стал доступным ночной режим Night Sight для портретных снимков. Эксперты отмечают, что сочетание этих функций является редким для большинства существующих сейчас на рынке смартфонов. Следующий пункт в обновлениях – появление эффекта боке, также камера научилась делать его даже при отсутствии достаточно яркого освещения.

Опция портретного света делает возможным менять освещение лица как в тени, так и в условиях его яркого освещения. При этом компания Google обновила также программу Фото, благодаря чему таким образом можно обрабатывать и ранее сделанные снимки. Теперь в приложении камеры сразу три новых стабилизационных режима: Active, Locked, и Cinematic Pan. В последнем предусмотрена съемка с частотой 60 кадров в секунду и функция двукратного замедления видео. Это, как отмечают специалисты корпорации, придаст роликам, снятым на телефон, плавности и эффектности.