Мнение: Запрет

02.10.2020, 4:40, Разное

Путин получил правительству запретить вывоз необработанного леса из страны с 22 года. Понятно, что речь идет о китайских партнерах, которые как саранча выгрызают сибирскую тайгу. Достаточно взглянуть на Гугл-карты в районе Байкала, как можно увидеть снятые с космоса тысячи проплешин в тайге.

Говорит ли это, что Путин вдруг из бункера увидел проблему и повелел ее решить? Да нет, конечно. Вывозить продолжат, но теперь китайским партнерам предложено создать на нашей территории промежуточные цепочки деревообработки, где кругляк превратят из необработанного в обработанный лесоматериал. А это – более дорогая позиция для таможенного сбора. Речь не о заботе и не об интересах будущих поколений, которым Путин оставляет пустыню. Деньги нужны, больше ничего. Путинская экономика разваливается, бесконечные налоги, поборы и оброки начинают подходить к той критической точке, за которой дальнейшее их увеличение станет приводить не к повышению сборов, а к их стремительному сокращению – так называемая кривая Лаффера.

При этом эффективность бюджетных расходов с точки зрения социального благополучия и развития страны чудовищно низкая. Налоговая нагрузка в России составляет более 30% от ВВП, что сравнимо с аналогичными показателями в Великобритании, Новой Зеландии, Канаде. Но уровень жизни населения сравнивать с этими странами просто не приходится. Что означает лишь то, что бюджет расходуется на что угодно, только не во благо людей. На путинские авантюры или разворовывается его друзьями, на строительство бессмысленных гиперпроектов. Да просто в никуда. Но именно для этого эти люди и прорвались к власти – чтобы приватизировать национальное богатство и расходовать его по своему усмотрению.

Все это логично привело к тому, что денег нет. Да и откуда они, если вор – он про перераспределение, а не про преумножение. Это другой тип психологии. Раз денег все меньше, их нужно откуда-то брать. Драть с людей, конечно, продолжат, но нужны и новые горизонты. Поэтому и принимаются подобные решения – вывоз леса как таковой не запрещен. Просто теперь нужно будет за него платить дополнительно. Поэтому и нехитрая схема через перевод с дешевой позиции в плане таможенных сборов в чуть более дорогую.

Даст ли это эффект? Трудно сказать. Скорее всего, возрастет нелегальный вывоз древесины за дополнительную мзду чиновникам. Доплата за риск, так сказать. Будут громкие уголовные дела в отношении тех, кто решит "закрысить" от вышестоящего руководства дополнительный доход, но в целом ничего не изменится. Путинские повеления звучат громко, а на выходе обычно издают неприличный звук, на чем следует новая инициатива про что-то еще.