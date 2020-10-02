 

Парламентские выборы в Грузии. Кикабидзе стал первым номером в списке оппозиционного объединения, Деканоидзе – третья

02.10.2020, 4:20, Новости дня

Выдающийся актер и певец Вахтанг Кикабидзе стал первым номером списка крупнейшего оппозиционного объединения “Сила в единстве”, которое идет на парламентские выборы в Грузии. Об этом 1 октября сообщил сайт “Грузия Online”.

Блок составлен из представителей партии “Единое национальное движение” (ЕНД) и ряда других оппозиционных политсил.

Первые 10 мест распределились так:

Вахтанг Кикабидзе;
Ника Мелия, депутат парламента;
Григол Вашадзе, председатель партии ЕНД, бывший глава МИД Грузии;
Хатия Деканоидзе, экс-глава Национальной полиции Украины, экс-министр образования Грузии;
Коба Накопия, депутат парламента;
Дэви Чанкотадзе, бывший глава объединенного штаба вооруженных сил Грузии;
Леван Варшаломидзе, бывший глава правительства Аджарии, секретарь Национального инвестиционного совета Украины;
Саломе Самадашвили, депутат парламента;
Заал Удумашвили, член политсовета партии ЕНД;
Хатуна Самнидзе, председатель Республиканской партии Грузии.

“Единое национальное движение” и “Сила в единстве” 7 сентября объявили о выдвижении экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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