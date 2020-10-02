Канада выделит Украине $3,3 млн на поддержку безопасности и обороны

02.10.2020, 4:20, Новости дня

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань 1 октября во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Украине выделят дополнительно 4,3 млн канадских долларов (около $3,3 млн) на поддержку безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Главы дипломатических ведомств отметили образцовое взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности.

Кулеба поблагодарил Шампаня за участие канадских военнослужащих в операции UNIFIER и вклад вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины во взаимодействии с ВСУ.

Новый проект помощи Украине будет реализован в сотрудничестве с канадскими организациями Parliamentary Center и Alinea International, сообщили в МИД Канады.

“Эти средства поддержат проекты, которые объединяют техническую экспертизу, гендерный анализ и инструменты управления, ориентированные на улучшение институтов сектора безопасности”, – заявили в ведомстве.

Шампань сказал Кулебе, что Канада остается партнером Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года. Канадские инструкторы уже подготовили более 14 тыс. украинских военнослужащих, сообщил “Радіо Свобода” посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

С 2014 года, по данным канадского правительства, Оттава выделила Украине помощь на сумму 785 млн канадских долларов.