Дания разрешила эксплуатацию “Северного потока – 2”, но при соблюдении ряда условий

02.10.2020, 4:20, Новости дня

Датское энергетическое агентство 1 октября выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток – 2” на континентальном шельфе страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Датского энергетического агентства.

В разрешении перечислены условия, необходимые для безопасной эксплуатации газопровода.

Ввод “Северного потока – 2” в эксплуатацию может произойти только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода прошла испытания. Эта линия должна быть также верифицирована, указывается в заявлении.

“Разрешение выдается в соответствии с разделом 2 исполнительного распоряжения №1520 от 15 декабря 2017 года о сооружениях трубопроводов в датских территориальных водах, на датском континентальном шельфе и в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, согласно которой Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов”, – сообщил регулятор.

Заявку для получения разрешения на эксплуатацию газопровода “Северный поток – 2” компания подала 18 ноября 2019 года, напомнили в агентстве.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. “Газпром” заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против “Северного потока – 2”. 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.