Зуд и красные пятна: как отличить крапивницу от псориаза?

02.10.2020, 4:00, Разное



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Что такое крапивница?

Крапивница, она же крапивная лихорадка или уртикария — кожное заболевание, чаще всего аллергического происхождения. Это довольно распространенное явление, с которым каждый третий человек сталкивается хотя бы раз в жизни, и только четверть всех случаев крапивницы переходят в хроническую форму. Иногда симптомы крапивницы появляются без видимых причин, и, как правило, этому способствуют некоторые триггеры:

аллергенные пищевые продукты, в том числе арахис, яйца, орехи;

прием антибиотиков, аспирина и ибупрофена:

укусы насекомых;

шерсть домашних животных;

физические раздражители: плотная одежда, особенно из синтетических тканей и латекса;

холод, жара, длительное пребывание на солнце;

бактериальные и вирусные инфекции, в том числе ОРВИ, мононуклеоз, гепатит;

пыльца растений или некоторые растения, например, олеандр и дикий плющ;

Благодаря названию довольно легко представить, как выглядит крапивница, поскольку она вызывает кожную реакцию, которую легко получить, свалившись в заросли крапивы: резкое покраснение кожи, выпуклые волдыри или пузырьки, зуд, иногда жгучая боль. Как правило, все эти симптомы проходят в течение суток, но при хронической форме могут сохраняться несколько недель и даже месяцев.

Чем псориаз похож на крапивницу?

Псориаз — это хроническое неинфекционное заболевание, предположительно аутоиммунного происхождения. Это значит, что организм по ошибке начинает борьбу с собственными здоровыми клетками, из-за чего клетки кожи накапливаются с повышенной скоростью, образуя бляшки, которые часто вызывают зуд и покраснение – далекий от медицины человек может легко спутать такие симптомы с аллергическими высыпаниями. Псориаз встречается гораздо реже, чем крапивница, им страдают 2-4% населения.

Отметим, что это более серьезное состояние, чем крапивница. Это хроническое заболевание, его гораздо сложнее лечить, и, как правило, в лучшем случае можно добиться улучшения состояния пациента и стойкой ремиссии.

Причины возникновения псориаза неизвестны, однако есть некоторые факторы, которые могут вызвать или усугубить это состояние:

психоэмоциональное потрясение, хронический стресс;

алкоголь и курение (особенно у женщин);

некоторые лекарства, включая литий и препараты для понижения кровяного давления;

инфекционные заболевания, в том числе ангина;

молочные продукты и красное мясо;

факторы окружающей среды, например, сильный холод или солнечные лучи.

Псориаз vs крапивница — как их отличить?

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Описание/текст вреза

Однако знать о различиях проявлений крапивницы и псориаза очень полезно хотя бы для того, чтобы помочь врачу составить полную клиническую картину.

Форма высыпаний:

При псориазе бляшки слегка возвышаются, имеют четкие границы и характерные чешуйки серебристого оттенка. При ухудшении очаги воспаления начинают разрастаться и сливаться в пятна, а также могут кровоточить. Поверхность высыпаний суше, чем на других участках кожи.

Высыпания при крапивнице, особенно если это аллергическая реакция, не имеют четких контуров и могут проявляться в виде мелких и крупных пятен. В тяжелых случаях может проявиться сплошной отек. Высыпания не имеют сухости, как при псориазе.

Локализация высыпаний:

Псориатические высыпания появляются на ограниченных участках тела, чаще всего в волосистой части головы, спине и крестце, сгибах коленей и локтей. Реже — в районе половых органов, в паху, подмышечной области и на груди.

Высыпания при крапивнице могут появиться на любом участке тела.

Зуд:

При псориазе чаще всего зуд в районе высыпаний довольно умеренный.

Крапивница вызывает сильный зуд. Прямо как после зарослей крапивы, помните?

К специфическим симптомам псориаза также можно отнести опухание суставов и утолщение ногтевой пластины.

Как лечиться?

Если у вас крапивница, которая проявляется эпизодически как аллергическая реакция, возможно, вы навсегда о ней забудете как только выясните с помощью врача, какой аллерген ее вызывает. В этом случае придется отказаться от каких-то продуктов и минимизировать контакты с домашними животными. Врач также может назначить вам антигистаминные препараты, противовоспалительные стероиды, антидепрессанты или седативные средства в том случае, если крапивница является реакцией на стресс.

Для того, чтобы избавиться от симптомов псориаза и добиться ремиссии, вам придется пройти серьезное лечение. Таким пациентам назначают кортикостероиды, ретиноиды, фототерапию с использованием ультрафиолета. И, конечно, вам придется внести серьезные коррективы в свой образ жизни: свести к минимуму употребление алкоголя, придерживаться сбалансированного питания и учиться управлять своим стрессом.