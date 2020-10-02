Помпео обсудил с руководством Ватикана ситуацию со свободой вероисповедания в Беларуси

02.10.2020, 3:55, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео встретился в четверг в Ватикане с государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Как говорится в пресс-релизе Госдепартамента, речь во время переговоров, зашла, в том числе, о ситуации со свободой вероисповедания в Беларуси.

31 августа пограничники не впустили в страну главу белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, возвращавшегося в Беларусь из Польши. Как позже объяснил Погранкомитет Беларуси, власти страны приняли решение о признании его паспорта гражданина республики недействительным.

Тадеуш Кондрусевич – уроженец и законный гражданин Беларуси. После драматических событий, последовавших за президентскими выборами в стране 9 августа, он выразил протест по поводу того, что силовики блокировали Красный костел в Минске, где пытались укрыться протестующие белорусы, и назвал действия омоновцев «неадекватными и противоправными». Также он потребовал, чтобы инцидент был расследован, а виновных наказали по закону.

Александр Лукашенко, комментируя отказ Кондрусевичу во въезде в страну, заявил, что тот якобы «выехал для консультаций в Варшаву», где ему поставили «определенные задачи». Митрополит в этой связи сказал в интервью телеканалу «Настоящее Время», что он даже не был в Варшаве, а инструкции ему могут давать только в Ватикане.

Католическая церковь — вторая по величине религиозная конфессия в Беларуси. По данным самой церкви, католицизм исповедуют около 1,4 миллионов белорусов, что составляет 15% от всего населения страны.