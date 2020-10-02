Страны Евросоюза договорились о введении санкций против властей Беларуси

02.10.2020, 3:55, Новости дня

Страны Европейского Союза приняли политическое решение о введении санкций в отношении руководства Беларуси, причастного к насилию над участниками мирных акций протеста. Об этом объявили на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу глава Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после первого дня сессии Европейского Совета – органа ЕС, куда входят все лидеры стран блока.

«Мы приняли формальное политическое решение этим вечером, что очень важно, и это означает, что завтра путем письменной процедуры мы воплотим то, что решили политически. Это означает, что все это произойдет немедленно», – заявил Шарль Мишель.

Председатель Европейского Совета также пояснил, что Александра Лукашенко нет в текущем списке, но Евросоюз «будет следить за ситуацией и ее развитием».

«Мы выступаем за инклюзивный диалог по Беларуси, мы также видим здесь место для ОБСЕ, поскольку считаем, что ОБСЕ может сыграть свою роль для того, чтобы облегчить достижение более продуктивного и конструктивного подхода. Мы осуждаем запугивание оппозиции и насилие в отношении мирных оппозиционеров», – заключил Шарль Мишель, добавив, что список тех, кто окажется под санкциями из белорусского руководства, составит 40 человек.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свое удовлетворение решением ЕС по Беларуси: «Я очень довольна тем, что путь к санкциям в отношении Беларуси открыт, и не останутся безнаказанными те, кто ответствен за разгон демонстрантов и преследование оппозиционных политиков».

По словам главы Еврокомиссии, «список потенциальных санкций в отношении Беларуси был технически разработан и уже собран воедино соответствующими политическими группами, а Европейский Совет принимает политическое решение о том, что эти санкции будут запущены».

Высшие чиновники ЕС дали понять, что в обострившемся недавно конфликте между Кипром и Турцией блок однозначно остается на стороне одного из своих членов – Кипра. Это подчеркнула Урсула фон дер Ляйен: «Мы еще раз подтверждаем нашу крепкую солидарность с Грецией и Кипром, и очень ясно, что никто не сможет вбить между нами клин. Напряженность в Средиземном море была очень высокой в результате бурения, предпринятого Турцией в эксклюзивной экономической зоне Кипра, и ее изыскательной деятельности в греческих водах. Хорошо, что теперь начался надежный диалог между Турцией и Грецией, тем не менее, мы осуждаем то, что Анкара не сделала конструктивных жестов в отношении Кипра».

Именно Кипр некоторое время назад блокировал решение ЕС о санкциях в отношении Беларуси, связав свое голосование по этому вопросу с поддержкой Евросоюзом кипрской позиции в конфликте с Турцией.

Также, по словам Шарля Мишеля, лидеры ЕС обсудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которое председатель Евросовета назвал «попыткой убийства».

«Мы выслушали пояснения германского канцлера Ангелы Меркель, так как Германия приняла господина Навального в свой госпиталь, чтобы его вылечить. Мы осуждаем применение боевого химического оружия, что идет вразрез с принципами прав человека и международного права. Мы призываем Россию гарантировать то, что будет проведено расследование, и следующее заседание Европейского Совета вернется к этой теме для оценки ситуации. Это будет в середине октября», – заявил Шарль Мишель.