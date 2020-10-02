Клинтон – Трамп — явная и непосредственная угроза национальной безопасности США

02.10.2020, 3:45, Новости дня

Дональд Трамп — явная и непосредственная угроза для национальной безопасности Соединённых Штатов, сказала в интервью MSNBC бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. По её словам, нынешний глава Белого дома неоднократно демонстрировал, что более всего предан отнюдь не Америке.

Не могли бы вы мне поподробнее ответить на вопросы по теме национальной безопасности? Дело в том, что комитет Рона Джонсона в сенате занимается распространением того, что даже люди президента Трампа в разведке (США. — ИноТВ) называют «российской дезинформацией» о его текущем оппоненте Джо Байдене.

Также из серии новых книг, которые впервые были представлены на шоу Рейчел (Мэддоу. — ИноТВ), нам известно следующее. Во-первых, в рамках расследования Мюллера контрразведка никогда не проводила разработку президента Трампа.

Питер Строк вчера заявил, что из-за истории с налогами президент Трамп сейчас представляет собой угрозу для контрразведки. И мне интересно, какую, на ваш взгляд, угрозу для национальной безопасности нашей страны представляет в настоящий момент президент Трамп, а также все его долги и незавершённые расследования?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Николь, благодарю вас за этот вопрос и за то, что постоянно поднимаете его в рамках вашего шоу. Ведь если принять во внимание ваш опыт, вам прекрасно известно, что Дональд Трамп — явная и непосредственная угроза для национальной безопасности нашей страны.



Он неоднократно демонстрировал, что более всего предан отнюдь не Соединённым Штатам Америки. Он необычным, а некоторые даже могут сказать «уникальным», образом смотрит на Россию и Путина. Он охотно игнорировал свои собственные разведслужбы — ФБР и остальные, которые задавали законные вопросы об этих отношениях.



Один из вопросов, которые, как я надеюсь, либо Крис Уоллес, либо Джо Байден сегодня ему зададут: кому вы должны этот 421 миллион долларов?

ВЕДУЩИЕ: (одновременно) Да.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Николь, если собрать воедино кусочки этой головоломки, то мне кажется очень ясным то, что российские деньги направлялись через Deutsche Bank, что российские деньги использовались как гарантия для продолжения кредитования президента Трампа и его организации, несмотря на его ужасную финансовую историю.



А теперь нам известно об этом гораздо больше из-за вскрывшейся информации о налогах. Так кому же вы должны эти деньги? Нам известно, что для Дональда Трампа самая важная вещь — это деньги. Похоже, это его путеводная звезда.



Не является ли это отчасти причиной того, что вы регулярно проводили с Владимиром Путиным беседы, содержание которых не раскрывалось?



Не является ли это отчасти причиной того, что вы помогали ему в подрывной деятельности в отношении ЕС, НАТО, а также наших друзей и альянсов?



Если мы не примем эту угрозу всерьёз, а я надеюсь, что американский народ всё же это сделает, ведь речь идёт не о каком-то предмете внешнеполитической роскоши, а о необходимости поступить правильно… И я надеюсь, что СМИ будут придерживаться этой линии. Ведь опасность, которую он представляет, будет оставаться до тех пор, пока он не покинет этот пост.



Ещё в 2016 году у меня этот вопрос постоянно вызывал беспокойство. И он до сих пор продолжает меня тревожить. Как и тот факт, что никогда не было ни расследования со стороны контрразведки, ни расследования касательно происхождения этих денег. И это два дополнительных больших кусочка головоломки, которую ещё предстоит полностью разгадать. У нас достаточно информации, чтобы разобрать её очертания. И они очень устрашающи.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.