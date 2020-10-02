New York Times – США проигрывают гонку высоких военных технологий

02.10.2020, 3:45, Новости дня

Авторы отчёта смешанной группы специалистов конгресса США пришли к выводу об отставании США в области высоких военных технологий, связанных с искусственным интеллектом и другими разработками, пишет The New York Times. Согласно отчёту, причина заключается в том, что Пентагон не торопится отказываться от старых вооружений, поскольку это связано с закрытием заводов, баз и потерей рабочих мест.



Reuters

Несмотря на все разговоры Пентагона о принятии на вооружение новых технологий, политика отказа от старых образцов оружия имеет множество барьеров, пишет The New York Times: к примеру, она зачастую связана с закрытием заводов и баз, а также с потерей рабочих мест. В результате попытки модернизации военной сферы проваливаются, отмечает издание.

Отчёт смешанной группы специалистов из конгресса США пришёл к выводу, что Министерство обороны и конгресс должны «сконцентрироваться на запросах будущего, а не на политической и военно-промышленной преданности прошлому».

По словам одного из председателей парламентской группы специалистов Сета Моултона, соперничество в области высоких военных технологий — это гонка, и США на данный момент её проигрывают, упуская время.

В отчёте группы говорится о том, что США должны сфокусироваться на развитии искусственного интеллекта, взяв за пример «проект Манхэттен» времён Второй мировой войны, когда лучшие умы страны в области военной индустрии и ядерной физики были собраны вместе для создания атомной бомбы.

Как пишет The New York Times, парламентская группа также предложила проводить оценку минимум одной альтернативы с использованием искусственного интеллекта перед финансированием каждой крупной программы военных закупок. Кроме того, в отчёте содержался призыв к США возглавить процесс создания и ратификации глобального договора об искусственном интеллекте в духе Женевской конвенции. Впрочем, касательно эффективности такого договора есть сомнения, отмечает издание, поскольку кибертехнологии находятся в распоряжении не только у государств.

«Пентагон знает, как иметь дело с крупными программами, такими как истребители или авианосцы, однако он менее приспособлен к осваиванию новых технологий, которые будут необходимы в конфликтах будущего», — приводит издание отрывок из отчёта парламентской группы.

Представители Министерства обороны США заявили о том, что будут работать над этой проблемой, пишет The New York Times. Впрочем, в отчёте также отмечалось, что подобные попытки хотя и имели некоторый успех, но были слишком незначительны.