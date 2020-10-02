Ouest-France – Болсонару напомнил о суверенности Бразилии в ответ на угрозы Байдена

02.10.2020, 3:45, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал серию возмущённых твитов в ответ на предвыборное обещание Джо Байдена ввести санкции против Бразилии, если она не остановит вырубку лесов Амазонии. Лидер крупнейшего государства Латинской Америки подчеркнул, что «суверенность Бразилии не подлежит обсуждению», и пристыдил кандидата от демократов за попытку подорвать отношения между двумя странами, пишет Ouest-France.



Reuters

В среду президент Бразилии Жаир Болсонару — верный союзник Трампа — выступил против «чудовищных» заявлений Джо Байдена, пишет Ouest-France. Накануне во время телевизионных дебатов кандидат от демократов обещал собрать $20 миллионов на борьбу с вырубкой лесов Амазонии и пригрозил Бразилии экономическими санкциями, если она продолжит бездействовать.

«СУВЕРЕННОСТЬ БРАЗИЛИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБСУЖДЕНИЮ», — написал Болсонару в Twitter большими буквами в ответ на эту провокацию. По его словам, Бразилия не примет такие «трусливые угрозы против территориальной и экономической целостности» страны. Он добавил, что ему как главе государства, который как никогда укрепил отношения между двумя странами после десятилетий враждебности со стороны США, «очень сложно понять такое чудовищное и ненужное заявление». «Стыдно, мистер Джон Байден! Стыдно!» — так закончил свою серию твитов бразильский президент, допустив ошибку в имени бывшего вице-президента Америки.

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— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 30, 2020

Как рассказывает Ouest-France, спустя несколько часов после заявлений в Twitter появилась предварительно записанная речь Болсонару для саммита ООН по биоразнообразию. В ней президент Бразилии заверил другие страны, что его государство «обязалось соблюдать принципы устойчивого развития и сохранять своё природное достояние».