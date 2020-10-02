Мнение: Письмо: “Перестал быть понятным”

02.10.2020, 3:20, Разное

В этом письме автор описывает свои косяки так, будто они стали причиной развода.

Если вы хотите адекватную самооценку, а она необходима, чтобы правильно выбрать тактику поведения, вы не должны искажать оценку своих косяков ни в ту, ни в другую сторону.

druser

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Моя история, кажется, о том, как изуверские щипцы и корона за пару месяцев уничтожили долгий брак.

(В этой формулировке он преувеличивает. Он не то что разрушил брак, он не сумел правильно пройти кризис. Если преувеличивать свои косяки, начинается самоедство и слив)

Нам с М. по 36 лет. Свадьба была чуть меньше 10 лет назад, и до последних событий брак был счастливый, хоть и без детей. Недавно мы подали на развод. Мой мир рушится примерно с начала пандемии, я сам очень сильно изменился в этих обстоятельствах, а сейчас пытаюсь понять, как максимально красиво вести себя в моей ситуации, как вырастить собственную фигуру, могу ли я оставить хвост и стоит ли это делать. Хочу правильно перевернуть страницу, и начать жить.

Я и М. оба работаем в науке, но я в теоретической физике, а она геолог. Её сфера подразумевает частые командировки, красивые места на краю мира. Моя же работа чисто кабинетная, никакой полевой романтики. Мой доход в 2-3 раза выше её, считается относительно высоким для науки. Пару лет назад мы исполнили её мечту, ставшую общей, и построили классный загородный дом. Она часто подчёркивала, что её обеспечивает муж, позволяя ей заниматься любимым делом. При этом, в круге нашего общения мы сравнительно небогатые: некоторые мои друзья зарабатывают в разы больше.

Я высокий, относительно спортивный, вроде привлекательный, но вряд ли слишком. Имидж не прокачен, но и не завален. У меня – это первые серьёзные отношения, а у неё третьи. Любовная ОЗ у неё, кажется, повыше. Она красивая, умная, творческая и увлекающаяся. Иногда – живая эмоция. По ощущениям за все годы почти ни разу не выносила мозг.

(Он описывает свой брак и свою жену почти как нерыба, с уважением. Немного идеализирует ее из-за переживаний о потере)

До конца 2019 года всё было не без проблем, но в целом, хорошо и счастливо. Оглядываясь назад, я понимаю, что много штурманил, у неё даже специальное слово было для этого. Возможно, её командировки, эта вынужденная разлука, и спасали наши отношения все эти годы. В целом, она любила меня и гордилась мной. Отношения были очень близкие, доверие было почти полным и взаимным. Мы хотели детей, но ничего не получалось. Вначале это был мой фактор, а когда, наконец, решились на ЭКО, оказалось, что и у неё есть проблемы, причём с риском для её жизни. Болезнь можно контролировать, но это сильно всё осложняет. Продолжили осторожные попытки, и я хоть и поддерживал, но всё же в существенной мере повесил всё это на неё.

(Собственно, это главная причина их кризиса. Они хотели детей, но не получалось. И ее командировки все усугубляли. Длительные командировки – это сложно для супруга любого пола, а для мужчин особенно, тем более когда хочется детей)

Сейчас я вижу, что с конца 2019 года я завалил свою СЗ, компактно совершив много ошибок. Я перестал быть для неё понятным, т. к. «прокачивая» отношения, я решил, что обычные щипцы это слив, и перешёл на тактику избегания, игнора, молчания и т.п.. Но перед этим ещё вынес М. мозг на тему появившегося животика (то ли ЭКО, то ли возраст). У меня пунктик на женской полноте, и мне хватило ума мучить её этой темой постоянно. Иногда даже во время секса! Особенно ей тяжело было во время новогоднего путешествия, она там плакала от таких разговоров.

(Если он не преувеличивает сейчас и действительно долбал, то это вот его косяк, единственный в общем-то. Когда вы критикуете тело человека, он закрывается от вас физически, поэтому мужчины должны подумать сто раз, прежде чем критиковать внешность жены. Да и жены, говоря про пузо мужей, даже в шутку, рискуют отбить у них либидо)

На фоне этого, она стала меньше проводить времени со мной, ушла в работу, командировки, выгул иностранных коллег до поздней ночи. Из-за этого мы почти не виделись, и мой штурман решил, что надо бороться. Боролся я избегая встреч. Она домой – я из дома, или, наоборот, уже сплю. Дальше – больше, и я стал бороться с командировками. Апогеем при друзьях я озвучил ультиматум: если она поедет в очень желанную ею, но очень длительную командировку, запланированную на через пару лет, то я с ней разведусь. Типа, из-за детей, которые несовместимы с такой поездкой.

(Грубовато он действовал, но сейчас он уходит в другую крайность. Осуждает свои действия как преступные. В реальности ситуация проще. Детей не получалось, ЭКО процедура муторная, тяжелая, влияет на гормоны, на лишний вес и настроение. Жена стала искать утешений вне дома, а муж обижался и щипцевал молчанием, бесился из-за ее командировок и ставил ультиматумы, которые были скорее блефом)

Всё это происходит за пару месяцев до карантина. Я уже вроде и чувствовал что-то не то: например, она перестала меня хотеть вообще, чего не было никогда раньше, но корона закрывала проблемы. Мне казалось, что всё почти по-прежнему.

Наконец, я решил выстраивать режим дня. Дескать, карантин, удачное время. Стыдно вспоминать, но я не пускал М. в кровать после «отбоя», ссылаясь на то, что она разбудит меня, а с утра мог начать её поднимать.

(Здесь он опять описывает себя как садиста. Но жена приходила под утро, то ли с работы, то ли с гулянок, а он пытался наладить нормальный режим. В том числе и в заботе о ее здоровье и в надежде получить-таки ребенка)

В начале карантина она уезжает командировку, но ощущение, что явно бежит от меня. Звучит что-то типа: «надо передохнуть друг от друга». Я говорю, да, мол, надо отдохнуть. Но правда в том, что мне от неё отдыхать совсем не надо, а вовсе даже и наоборот. Изначально поездка на 2-3 недели, и с большими перерывами между командировками, но по факту, за 5 месяцев я увижу её в сумме 4 дня. Я почти сразу осознаю, что она ушла в плюс, и даже больше: будучи на дистанции, она рвёт со мной связь. Избегает меня о чём-то просить и старается обрести независимость в тех сферах, где раньше полагалась на меня, в т.ч. в финансовой. Я в ответ пытаюсь снизить липкость молчанием, холодом и кислыми щами.

(Но на дистанцирование супруга действительно довольно сложно реагировать. Хорошо, если до этого у вас перевес вложений и красивое поведение, в этом случае вы можете пиковать. А если дефолт тянется уже какое-то время, никакой пики не сделать, но и корм метать – плохая идея. Давайте обсудим все варианты реакций нормальных)

Либидо снизилось почти до нуля. Раньше хотел секса почти каждый день, задаивал её, да и в разлуке тоже хотел регулярно, а тут вообще пропало. Состояние в целом, подавленное. А ситуация постепенно ухудшается, и я, пытаясь снизить липкость, перестаю звонить первый. Она же сама редко выходит на связь со мной. В одном из диалогов, в ответ на щипцы сказала, что разлука уже стала как-то привычна. В другой раз я попытался показать ей, что ценю её, но и тут не получилось без щипцов:

Я: Я общался с нашими друзьями, они вспоминали тебя, говорили, какая ты классная.

М: А я и в правду ничего.

Я: Я уже и забыл, какая ты…

(дальше она меняет тему)

В августе она приезжает ненадолго, скоро новая командировка. Говорит, что был период переосмысления, что она несчастлива. Что много думает и рефлексирует. В чём причина не говорит. Докапываюсь, отвечает, что давит семья. Стоило бы уже свернуть этот разговор, но задаю дурацкий вопрос, хочет ли она оставить как есть (т. е. мы не общаемся почти). Она говорит, что такой режим общения не был ей дискомфортен. Говорит, давай обсудим что-то ещё. Я и сам уже не рад, что затеял. Отвечаю: «наобсуждались уже». Дальше как-то заминаем.

(В общем, тут она уже хочет развода. Ей хочется поменять жизнь, они не могут выйти из кризиса, брак давит на нее)

От прежней тактильности не осталось и следа. Не касаемся друг друга ни днём, ни ночью.

(Здесь плохое мы у него. Хорошо, что он не касается ее после слов о том, что она с ним несчастна и что на дистанции поняла, как на нее давит замужество. Если бы касался, ей пришлось бы отнекиваться или терпеть от жалости. А он делает сейчас вид, что зря морозил женщину)

По плану она должна быть дома дней 10. Но после первого дня застаю её плачущей, зовёт на разговор. Говорит, что ей очень плохо, что подруга пригласила её на психологическую практику, что ей сейчас это очень нужно. Я хочу максимально избавить её от давления. Поэтому поддерживаю её. Говорю, что важно, чтобы она поняла, чего хочет она, не оглядываясь на меня и других. Спрашивает: а что ты хочешь? Отвечаю, что это не важно сейчас. Она уезжает, обнимает меня на прощанье, смотрит в глаза, как будто хочет что-то сказать. Позже я пойму, в чём дело.

(Позже он поймет, что она торопилась к любовнику. 9 из 10 вот таких вот странных метаний жены и слез на пустом месте – это тоска по другому мужчине. Но показательно, что даже понимая сейчас, куда она рвалась от него, он все равно описывает все так, будто причиной был его мороз)

Когда я только стал ощущать, что всё плохеет, я начал пытаться прокачивать себя. Начал готовить, и люди с удовольствием едят (мне и самому нравится). Начал делать упражнения и перешёл на здоровое питание. Мой тип сложения скорее эктоморфный, поэтому худеть не требовалось, но мышцы стали рельефнее, появился пресс.

(Возможно надо усилить питание и набрать больше массы, раз эктоморф. С возрастом мужчинам надо становиться мощней, худоба идет только мальчикам)

Месяц назад, она приезжает из очередной командировки, а я из отпуска. Я сам изначально должен был вернуться чуть раньше неё, но не готов был собакой сидеть и ждать – поехал на море. Вернулся через пару дней после М.. Внезапно выясняется, что она не проведёт дома время, а вот-вот улетит в Турцию отдыхать. Неприятная новость. Сидим дома, она плачет. Успокаивается, говорит, давай поговорим. Спрашивает, как я себя ощущаю в связи с тем, что у нас происходит. Говорю, что в начале было тяжело, сейчас привык. Говорит, что так, мол, и так, ничего к тебе не испытываю. Почти прямым текстом сообщает, что разлюбила. Предлагает что-то невнятное. В ответ говорю: ты развод предлагаешь? Она: не знаю. Говорю: понятно, что развод. Она не возражает.

(В общем он и тогда еще должен был предложить ей развод, в тот ее приезд. А он и сейчас думает, что зря сказал это слово, что надо было сказать о любви. Нет, надо успевать почаще и побольше говорить о любви и показывать делом, когда все еще хорошо, а когда динамично растет плюс у человека, цепляться не нужно)

Обсуждаем развод, она спрашивает: «вот ты разве не испытываешь облегчение»? Говорю, что нет. И так и сяк пытается выяснить, разлюбил ли я. Дескать, раз мне было тяжело, а сейчас норм, то вроде как само собой всё, естественный ход вещей. Говорю, что рассчитывал попробовать восстановить брак, когда она вернётся надолго. Спрашивает, а что ж я ничего не делал, если чувствовал, что всё плохо? Отвечаю, что а как, если ты за тысячу километров? Говорю, что догадывался, что такой разговор будет, но не думал, что сейчас. А по телефону было б ещё хуже. Сообщаю, что мне уехать надо под предлогом, что договорился к другу в гости с ночёвкой.

Говорит, что пройдёт время и мы оба поймём, что это всё к лучшему. Плачет, хочет поговорить о моих чувствах. Упоминает, что была у психолога, советует мне, потому что очень помогает. Стараюсь возвращаться к формуле: «было тяжело, сейчас привык». Скатываюсь на то, что б слегка косвенно показать, что я всё ещё люблю. Прошу её все вещи собрать до отъезда, обещаю перевезти их к её родителям. Прошу забрать и альбом, который она сделала нам на юбилей знакомства, и фото совместные. Обещает всё собрать. Беспокоится за меня, заверяю, что всё будет абсолютно в порядке, а сейчас просто в порядке. Говорит, ты хороший, цельный, ты будешь счастлив даже быстрее меня. Отвечаю: «М. , не надо жалости только».

(Она ведет себя как женщина, которая мечтает вырваться и сократить чувство долга и вины. Никаких сомнений ее в описаниях не видно)

Спрашивает, привлекает ли она меня как женщина. Отвечаю, что привлекает. Говорю, что уважаю её и её решение. Развод значит развод, хочу теперь побыстрее перевернуть страницу. Она же хочет посидеть, повспоминать, поплакать вместе, поговорить о том, кто что чувствует. Я говорю, что хочу обсудить формальную сторону дела, раздел имущества, и уйти. У нас имущества-то общего только тот загородный дом. И она и я хотим выкупить у второго половину, чтобы дом себе оставить. Сложный момент. Спрашивает: ты что готовился к разводу?

(Вот здесь видно, как он старается “оставить хвост” или как еще говорят неверно “перекинуть ответственность за разрыв”. Пожалуйста, не употребляйте эту глупую фразу, про ответственность. Ответственность за любой свой ход надо обязательно брать на себя. А за чужой ход никогда. Поэтому здесь можно говорить только о том, инициируете вы развод или нет. Но в данном случае она и провокатор, и инициатор, и прямым текстом уже просит его отпустить. В таком случае удерживая человека, вы не ответственность на него перекидываете, и не хвост ему оставляете, а сливаете свою фигуру. Он начинает чувствовать жалость и значимость ваша падает)

Снова говорим о чувствах моих. Отвечаю, что не готов обсуждать, и надо ехать. Просит обняться на прощанье, отказываюсь. Не выпускает. Формально обнимаю за плечи, уезжаю. Весь разговор, где-то полчаса, хотя по ощущениям сильно больше.

Утром по дороге в аэропорт пишет сообщение, что постаралась убрать все видимое, что это очень сложно было, и что у неё не было никаких моральных сил. Просит дать возможность после возвращения зайти и собрать все и вывезти, хочет кого-то просить помочь. Спрашивает, как я. Спустя 8 часов отвечаю, что был дома, видел частично собранные вещи, благодарю. Пишу: «Я попробую всё организовать до твоего приезда, не переживай».

Важно упомянуть, что я сильно вовлечён в жизнь её семьи. Тёща на моих глазах стала инвалидом, и в её реабилитации я принимал много участия. Ну и до последнего времени тёщу поддерживаю, помогаю. В частности, пока М. была в разъездах, весь карантин мы проводили вместе за городом, заботился о ней, сроднились ещё сильнее.

Пока М. в Турции, съездил на дачу, чтобы как-то попрощаться с тестем и тещёй, ещё будучи в статусе мужа, а после собрал вещи М. и перевёз к её родителям. Чувствовал, что тянуть с этим нельзя.

И вот я кое-что узнаю. Соцсети иногда прямо в ленте предлагают друзей, типа «вы можете их знать». Мне высвечивается тот иностранный коллега, П., которого М. выгуливала в начале года (щедро ей помогает, крутой, корифей в их области, возраста наших родителей), а на аватарке у него фотка из Турции. Не удержался и кликнул. По комментариям вижу, что П. там был в августе и планирует быть в сентябре. Очень вряд ли, что совпадение, учитывая их плотный контакт с М.. И второе, когда вещи её собирал, увидел августовский посадочный талон в Турцию. Смотрю в старые сообщения: за 3 часа до времени на этом талоне пишет мне, что сидит в машине подруги и едет на психологическую практику в соседнюю область, а сама, оказывается, выезжала в аэропорт. Сразу вспоминаю, как она светилась, когда с этим П. говорила в начале пандемии. До этого в голову не приходило, что может быть любовник, привык доверять. Видит Бог, ищейку не включал.

(Ищейка сама включилась, она любит так делать, когда Штурману надо понять, почему все вышло из-под контроля)

С тех пор была одна встреча, когда заявление подавали, но пока виду не подал, что знаю про П. и первую Турцию. Веду себя почти формально. Она же очень эмоционально развод воспринимает. Плачет, когда говорим, потрогать пытается. Хочет друзьями остаться после всего. Я думаю, непросто ей так свою жизнь ломать, к родителям переезжать, от моих всех отдаляться. Ну и чувство вины, наверное.

(Плачут люди в таких случаях всегда почти от жалости. При сомнениях ведут себя совсем иначе. Тем более, когда боятся и не хотят расставаться)

А я вот хочу при следующей встрече сообщить ей, что знаю про П.. Без претензий, но дать понять, что противно это. Правда, боюсь, что меня может расшатать. Так-то вроде отлепился, и даже посматриваю вперёд с энтузиазмом иногда. Но вспоминаю о М. каждый день пока, иногда продумываю, как ей скажу про П.. А другой раз лезет в голову, что не смогу найти себе такую же классную.

(Ни в коем случае не говорить про П. Про подозрения в измене можно сказать в одном лишь случае в жизни – когда вам нужен повод уйти. Когда вас уже бросили, никогда не давайте понять, что ищеили и не предъявляйте обвинений в изменах, не давите на совесть, не потрясайте оскорбленным самолюбием. Вас уже бросили, ваше самолюбие сильней уже не уязвить. Вам совсем не выгодно обсуждать свои рога с тем, кто вам эти рога наставил)

Поначалу думал, что может камбэк случится, а теперь какой уж камбэк. Я в любом случае, планировал завершить все формальные дела (хотя с разделом дома может и не быстро получиться), и не взаимодействовать первое время.

(Не взаимодействовать, хватит уже смотреть, как она плачет от жалости. При делении дома не стройте из себя рыцаря, забирайте все, что причитается по закону)

Трудно так взять и порвать – М. для меня родной человек. А она ещё просит в квартиру всё-таки попасть, посмотреть всё ли, вещи дособрать, если я чего забыл отвезти. Вроде по-человечески было б пустить, но решил резко рвать, да и измена, и уже не хочу совсем её у себя дома. Думаю предложить дистанционно как-то, по фоткам там. С тещёй отдельно поговорил уже после. Предупредил, что вряд ли получится как прежде в ближайшее время. Ей тяжело тоже всё это, но она с пониманием.

(В квартиру можно пустить, но дистанцироваться. По фоткам – больше обсуждений может быть. Надо максимально сократить контакт, это важно для роста вашей фигуры. Конфликты тоже лучше сократить, поэтому хочет забрать вещи, пусть забирает так, как ей удобней и побыстрей)

Эволюция, подскажите, пожалуйста, на верном ли я пути? Не буду ли я потом шататься из-за того, что резко так рву? И не лучше ли мне не говорить ей про эту вероятную измену и про П.?

(Вы не резко рвете, автор. Рвут с вами, даже если бы хотели рвать медленно и плавно. Вы согласились на предложенный развод. Про измену говорить нельзя, это не ваше дело уже. Вы подали на развод, осознавайте свой новый статус, вы – не муж. Раньше, до обострения дефолта у вас были какие-то ходы, но после объявления ее, что ее тяготит брак и чувств к вам нет, ходов по направлению к ней НОЛЬ. Найдите себе девушку, которая станет вам женой и родит ребенка. Хвост в поле бывшей скорее всего будет, но вам ничего специально делать не нужно и думать об этом нельзя. Хвост – это не жалость и не чувство вины плюса, наоборот)