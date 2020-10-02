Мнение: Роль Турции в Карабахской войне

02.10.2020, 2:55, Разное

Сегодня давал интервью для ИА "АСД" по поводу Карабаха и Турции.

– Какова роль Турции в развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха?

– С моей точки зрения, текущая итерация конфликта вокруг НКР является следствием, прежде всего, турецкой политики, которая подпитывает азербайджанский реваншизм в рамках концепции «Две страны — один народ». До начала текущего взаимодействия Азербайджана и Турции, в Баку опасались идти ва-банк и пытаться отобрать НКР у Армении силой. Но, получив военную поддержку Турции, Баку сделал ставку на силовой захват Нагорного Карабаха.

– Иными словами, явного провокатора этой войны долго вычислить не надо?

– Если говорить о том, кто виновен в разжигании текущей войны в Карабахе, то, с моей точки зрения, это Турция, которая активно подливает бензин в тлеющий костер застарелого конфликта. Поэтому не случайно, что именно Эрдоган и его окружение выступают главными спикерами по вопросу необходимости захвата Азербайджаном НКР, а крупные международные игроки часть своих требований по прекращению войны адресуют именно Турции, которую фактически обвиняют в переброске террористов из Сирии для нападения на Карабах, о чем уже заявили Армения, Россия, Иран и Франция.

– В чем конкретно проявляется турецкая поддержка действий Азербайджана?

– Подготовка к нападению на НКР шла несколько месяцев, и совместные учения турецкой и азербайджанских армий были элементом подготовки этого нападения. Под предлогом учений в Азербайджан были заведены военные советники и представители Генштаба ВС Турции (которые сейчас курируют операции в Карабахе), расчеты ударных и разведывательных БПЛА, истребители F-16 и другие технические силы и средства.

– Отдельная «песня» — наемники-джихадисты из Сирии, переброшенные турками в Карабах.

– В августе-сентябре с территории Сирии на территорию Азербайджана были переброшены несколько тысяч сирийских боевиков, которых переодевали в форму азербайджанской армии и использовали как пушечное мясо по образцу операций турецких Вооруженных сил в Ливии и Сирии. Среди них отмечены боевики из формирований «Султан Мурад» и «Хамза», которые контролируются МО Турции и турецкой военной разведкой. С начала боевых действий они уже потеряли несколько десятков человек убитыми и ранеными, о чем сообщают сирийские источники, в том числе поддерживающие идлибских боевиков. В частности, сообщалось о гибели боевиков, воевавших в «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиков ССА родом из Растана, Хомса, Алеппо и Идлиба.

– Неоспоримым преимуществом Баку выглядит использование турецких ударных БПЛА в небе над Карабахом.

– На этапе развития операции в Карабахе, Турция осуществляет активную поддержку действий азербайджанской армии своими ударными БПЛА, которые по сути и наносят основные потери армии НКР и армии Армении, которые не имеют достаточно эффективной системы ПВО.

Также Армения заявляет, что действия азербайджанской армии поддерживают турецкие F-16, развернутые на авиабазе в Гяндже, а также воздушный командный пункт E-7.

Эти и другие факты и свидетельства указывают на то, что Турция ведет в Карабахе гибридную войну против Армении, прямо используя против нее и элементы своих Вооруженных сил.

– Кто, на ваш взгляд, несет ответственность за непосредственное начало боевых действий?

– С учетом подготовки азербайджанской армии и турецких военных к проведению операции по захвату всей территории НКР, очевидно, что речь идет о подготовленном нападении этих стран. Рассказы о том, что «все начала Армения», служат очевидным информационным прикрытием, чтобы избежать прямых обвинений в агрессии. Здесь мы видим определенный парадокс, когда Баку и Анкара говорят, что действия по нападению на НКР полностью законны, но вынуждены врать о том, что «Армения начала первой». Это показывает уязвимость их международной позиции.

– Что произойдет, если планы Турции и Азербайджана будут реализованы?

– В НКР, очевидно, может пройти очередная этническая чистка. В конце 80-х — начале 90-х и армяне и азербайджанцы отметились этническими чистками друг против друга, и нет оснований полагать, что в этом вопросе что-то изменится, если НКР будет ликвидирована. В Нагорном Карабахе сейчас вообще нет лояльного Азербайджану населения от слова «совсем». Соответственно, если армия Армении потерпит поражение, то эти люди либо обречены стать беженцами, либо жить на положение унтерменшей в составе Азербайджана, который будет пытаться изменить демографический состав этих территорий путем программ по массовому переселению сюда азербайджанских граждан. Эти планы, собственно говоря, давно разработаны и анонсированы Баку.

– Какую позицию займет Россия в этом конфликте?

– Россия будет стремиться выступать в роли арбитра-миротворца, который поддерживает существующий статус-кво, что прекрасно видно по заявлениям Кремля и МИД РФ. Другой вопрос, что в виду турецкого фактора выдерживать эту линию в текущих реалиях затруднительно. Плюс есть риски, что конфликт будет масштабироваться и вовлечет в боевые действия уже всю Армению, что поставит на повестку дня вопрос взаимодействия с Арменией в рамках ОДКБ.

Если масштабирование боевых действий произойдет и удары турецких дронов будут происходить уже по территории Армении, все это будет выглядеть как нападение страны-члена НАТО на страну-члена ОДКБ. Оставаться над схваткой в этом случае будет куда как сложнее, чем сейчас. Но пока что конфликт, по большей части, локализован территорией НКР.

https://asd.news/articles/voyna/osmanskiy-provokator-karabakhskoy-voyny/ – цинк

Стоит также отметить, что сегодня из Турции в Азербайджан через воздушное пространство Грузии прилетел самолет авиакомпании "Шелковый путь" с грузом оружия.

Этот борт также был в Израиле. Обе страны выступают поставщиками оружия для Азербайджана.

Данная азербайджанская авиакомпания известна своим участием в перевозке оружия для террористов в Сирии и Йемене.

Смотри материал "Кровавый след Шелкового Пути" https://colonelcassad.livejournal.com/3519834.html



Плюс еще интересные рейсы из Триполи в Азербайджан.

Угадайте с одного раза, кого оттуда могут привезти.

В целом, с моей точки зрения очевидно, что война в Карабахе развязана и ведется прежде всего Турцией. Азербайджан выступает тут ведомым.

До кучи.

Работа расчета ЗРК "Оса" по уничтожению азербайджанского дрона. Для тех, кто считает, что "Оса" уже полностью бесполезна.

При правильном использовании вполне рабочий агрегат. Ну и нельзя не отметить искреннюю радость расчета.

Касательно видео с азербайджанскими покойниками, то на "ЛостАрмор" произвели подсчет по головам. Получилось 32 трупа в одном месте.



Само по себе видео достаточно много говорит о порядке потерь азербайджанской армии.

Искомое видео появилось на канале МО НКР