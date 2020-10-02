Мнение: Навальный обвинил Путина…

02.10.2020, 2:45, Разное

Навальный высказал версию, что его к его отравлению причастен лично Путин и кто-то из глав спецслужб ФСБ, СВР или ГРУ.

Дословно: «Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин, других версий у меня нет».

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически назвал Навального шпионом, заявив, что располагает информацией о сотрудничестве Навального с ЦРУ.

Конечно, Навальный погорячился. В причастность Путина к отравлению Навального, не верю. Если бы приказ о ликвидации исходил из Кремля, Навальный умер бы еще на борту самолета. Или в омской больнице. Тем более, никто бы не дал разрешение на то, чтобы Навального вывезли в Германию.

Но я не исключаю, что заказчики отравления Навального близки к Кремлю. И отравление было совершенно, чтобы тень преступления пала именно на Путина.

Это, конечно, попахивает заговором. Но иначе, как объяснить упорное нежелание СКР возбудить уголовное дело и вывести на чистую воду негодяев, реально причастных преступлению?

Песков, конечно, тоже погорячился, обвинив Навального в сотрудничестве с ЦРУ…

Настоящий шпион не стал бы рваться вернуться в Россию, понимая, что он разоблачен, и по возвращению будет арестован, отправлен в Лефортово и приговорен к огромному сроку за измену Родине…

Фотография Алексея Навального отсюда