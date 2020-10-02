Ученые опровергли пользу интервального голодания

02.10.2020, 2:35, Разное

Исследователи из Калифорнийского университета, который находится в Сан-Франциско, провели большое исследование относительно влияния прерывистого голодания на организм человека. Вопреки распространённым мифам, исследователи не обнаружили никаких показателей эффективности.

В попытках сбросить вес многие люди прибегают к интервальному голоданию. Тем не менее, не было точных доказательств эффективности такой тактики по сравнению с обычным контролем калорий. Новое клиническое исследование показало, что один из видов прерывистого питания действительно помог людям с избыточным весом сбросить лишние килограммы. Но в результате эксперимента с группой испытуемых, которые употребляли пищу на свое усмотрение, различия оказались незаметными.

Результаты исследования опровергли эффективность таких диет. Ученые не отметили существенных изменений по ряду метаболических маркеров между интервальным и обычным питанием. Единственной заметной разницей стала значительно большая потеря мышечной массы у группы, практиковавшей прерывистое голодание.