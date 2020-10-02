Эксперты рассказали, что вырезали из новых Google Pixel ради удешевления

02.10.2020, 2:35, Разное

Вчера были официально представлены новые смартфоны линейки Google Pixel. Эксперты рынка мобильных технологий рассказали, что компания вырезала из новых аппаратов ради их удешевления.

Как известно, ранее IT-гигант внедрил систему Motion Sense, основанную на новой технологии Project Soli. Она даст возможность управлять девайсом с помощью жестов, произведенных над ним. Например, переключать песни в плеере или регулировать громкость и выключать будильник.

Однако на практике реализация такой инновации оставляла желать лучшего. Поэтому компания убрала технологию миниатюрных радаров из представленных новинок. Технология и далее остается в приоритете разработчиков Google, но ради удешевления Pixel 5 и Pixel 4a 5G от нее отказались в данных моделях.

При этом эксперты обращают внимание, что в устройствах остался давно не актуальный сканер отпечатков пальцев, вынесенный на тыльную сторону корпуса. Руководство Google не уточняет, внедрят ли улучшенную технологию управления жестами в следующем поколении Pixel либо на других продуктах корпорации. Всего в текущем году запланирована отгрузка 800 тысяч моделей Pixel 5, вместе с Pixel 4a и Pixel 4a 5G они составят порядка 3 миллионов экземпляров.