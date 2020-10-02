 

Частая смена половых партнеров увеличивает риск развития рака

02.10.2020, 2:35, Разное

Ученые установили взаимосвязь между количеством половых партнеров и риском развития рака. В исследовании приняли участие люди старше 50 лет.
Всего проводился анализ информации о 3,1 тысячи женщин и 2,5 тысячи мужчин. Средний возраст испытуемых составил 64 года. По словам специалистов, чем больше человек менял сексуальных партнеров, тем больше увеличился риск развития онкологии. Например, женщины, имеющие половой контакт с 10 и более мужчинами, на 91% больше, нежели остальные, подвержены раку. Среди представителей сильного пола данный показатель составил 69%.

Если фиксируется большое число интимных контактов, то существенно увеличивается риск развития ИППП. Последние, в свою очередь, могут спровоцировать раковые болезни. По словам ученых, эта тема нуждается в дальнейшем изучении, поскольку на данном этапе не принимались во внимание различные сопутствующие факторы.



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