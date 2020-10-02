Нардеп Палица заболел COVID-19

02.10.2020, 2:05, Новости дня

Лидер политической партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица 1 октября в эфире телеканала “1+1” заявил, что получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Видео опубликовано на YouTube-канале “ТСН”.

“Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач”, – сообщил Палица.

Он отметил, что лечится дома самостоятельно.

“Никого рядом нет. Сам себе готовлю есть, сам убираю и мою посуду. Уколы тоже делаю себе сам”, – добавил он.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.

В этот же день о заболевании сообщил глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в парламенте коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов. После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии “Голос” и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народные депутаты от “Европейской солидарности” Петр Порошенко и Яна Зинкевич, представитель “Слуги народа” Жан Беленюк. В сентябре COVID-19 переболели также лидер “Батьківщини”, нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько.