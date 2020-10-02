 

Нардеп Палица заболел COVID-19

02.10.2020, 2:05, Новости дня

Лидер политической партии “За майбутнє”, народный депутат Игорь Палица 1 октября в эфире телеканала “1+1” заявил, что получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Видео опубликовано на YouTube-канале “ТСН”.

“Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач”, – сообщил Палица.

Он отметил, что лечится дома самостоятельно.

“Никого рядом нет. Сам себе готовлю есть, сам убираю и мою посуду. Уколы тоже делаю себе сам”, – добавил он.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.

В этот же день о заболевании сообщил глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в парламенте коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов. После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии “Голос” и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народные депутаты от “Европейской солидарности” Петр Порошенко и Яна Зинкевич, представитель “Слуги народа” Жан Беленюк. В сентябре COVID-19 переболели также лидер “Батьківщини”, нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Би-би-си решила потратить 26,6 млрд рублей на информационную войну против России

09.07 / Минюст США оштрафовал Amazon за продажу товаров жителям оккупированного Крыма

12.09 / Оппозиция отпраздновала на улицах Минска день рождения Тихановской

22.08 / Сторонники Навального затравили врача из США за поддержку медиков в Омске

10.07 / Защита решила обжаловать арест Фургала

26.06 / Зеленский о квартирах, которые передают пострадавшим от взрыва на Позняках: Это не бюджетные деньги

21.08 / Лукашенко пригрозил заменить бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами

25.08 / Глава МАГАТЭ прибыл в Иран для проверки ядерных объектов

08.09 / Палау предложило США построить военные базы на его территории

19.08 / Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска