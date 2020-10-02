 

Армения отозвала посла в Израиле для консультаций из-за поставок оружия Азербайджану

02.10.2020, 2:00, Разное

Армения решила отозвать посла в Израиле для консультаций из-за поставок оружия Азербайджану. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, передает РИА Новости.

«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции…», – сказала Нагдалян.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября: с тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. В частности, Ереван сообщал, что Азербайджан наносит авиаудары на территории Нагорного Карабаха с применением турецких беспилотников. При этом в Минобороны Армении не уточнили модели летательных аппаратов.

Источник: Новая газета



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