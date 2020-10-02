Экологическая программа Китая привела к ускорению глобального потепления

02.10.2020, 1:50, Новости дня

Так называемое аэрозольное загрязнение возникает в результате извержений вулканов. Оно также образуется при сжигании такого «грязного» вида топлива, как уголь. Речь идет о взвешенных частицах, которые надолго остаются в атмосфере и очень вредят здоровью человека.

Китай, начиная с 2006 года, существенно сократил количество данных выбросов, так как начал использовать альтернативные виды топлива на своих промышленных производствах. Специалисты утверждают, что таким образом политика Поднебесной помогла сохранить жизни, как минимум, 500 тысячам людей.

Однако, спустя десятилетие, оказалось, что снижение аэрозольного загрязнения привело к перегреву крупных регионов в Северном полушарии. Те самые взвешенные частицы отражали солнечные лучи, которые теперь беспрепятственно попадают на земную поверхность.