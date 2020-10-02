Windows 10 получила инструменты для мониторинга состояния SSD-накопителей

02.10.2020, 1:50, Новости дня

Новый инструмент Windows 10 позволит оценить состояние твердотельных SSD-накопителей, а также спрогнозировать примерный остаточный срок их службы.

Данная функция пока доступна только участникам программы Windows Insider, которые тестируют обновления для операционной системы.

Как сообщают в компании Microsoft, этот инструмент наверняка заинтересует многих пользователей. Прежде всего, он позволяет оценить, насколько интенсивно используется твердортельный накопитель. При возникновении проблем с компьютером, замедлении работы, зависаниях проработавших несколько лет устройств мы часто грешим именно на него. Насколько это справедливо, поможет узнать новый инструмент для диагностики SSD.