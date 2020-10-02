 

ЕC ввел санкции в отношении участников строительства Крымского моста

02.10.2020, 1:40, Новости дня

Совет Европейского Союза в четверг внес двух граждан и четыре организации в санкционный список лиц, совершивших действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции в отношении Александра Ганова, гендиректора компании «Гранд Сервис Экспресс», Леонида Рыженькина, заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж», АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымской первой страховой компании были введены в связи с их участием в строительстве моста и железнодорожных путей через Керченский пролив между Россией и незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Эти действия, отметили в Евросовете, способствовали дальнейшей изоляции Крыма от Украины.

Санкции, на настоящий момент действующие в отношении 177 граждан и 48 организаций, заключаются в запрете на поездки и замораживании активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять денежные средства включенным в перечень лицам.

«Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией и по-прежнему осуждает нарушение Россией международного права. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – говорится в заявлении Совета Евросоюза.



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