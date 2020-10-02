News Channel 3 – «огненный шар и клубы чёрного дыма» — свидетели рассказали о столкновении американских военных самолётов

02.10.2020, 1:31, Новости дня

Накануне в Калифорнии произошло столкновение грузового воздушного судна КС-130 и истребителя F-35 ВВС США. К счастью, обошлось без жертв, передаёт News Channel 3. По словам корреспондента телеканала, происшествие произвело сильное впечатление на местных жителей.

Девять человек выжили после того, как военный грузовой самолёт задел в воздухе боевой истребитель над Тёрмалом. Грузовое судно совершило аварийную посадку в поле, а истребитель рухнул рядом с Солтон-сити. С нами на прямой связи с места катастрофы корреспондент News Channel 3 Джейк Инграссия с последними подробностями об этом столкновении. Джейк?

ДЖЕЙК ИНГРАССИЯ, корреспондент News Channel 3: Добрый вечер, Карен. Истребитель разбился примерно в миле от этой просёлочной дороги. Мы видели, как машины морской пехоты курсировали здесь в течение вечера. И ранее сегодня жителям долины удалось увидеть в небесах потрясающее зрелище.

БРАЙОН УОЛТЕР, свидетель происшествия: Мы услышали очень громкий взрыв. Мы посмотрели наверх и увидели то, что выглядело как столкновение самолётов. Было очевидно, что один из них повредился, и он оставлял после себя небольшой дымовой след, а второй фактически представлял собой огненный шар.

После аварийной посадки военный грузовой самолёт сел на брюхо на фермерском поле у аэропорта Тёрмал, а истребитель F-35 разбился в пустыне рядом с Солтон-сити примерно в 16 часов во вторник. Над ним вздымались клубы чёрного дыма.

КЕЙСИ БЕККЕРА, свидетель столкновения самолётов: Сейчас, определённо, туманно и можно почувствовать запах топлива. Что-то горело.

На этих кадрах видно, что самолёт-заправщик KC-130 потерял два пропеллера, а из его крыла сочится топливо. По словам представителей морской пехоты, на борту находилось восемь человек. Как сообщается, их жизням ничего не угрожает.

Службы спасения также прибыли на место падения F-35.

ДЖЕЙК ИНГРАССИЯ: Самолёт разбился посреди пустыни к западу от озера Солтон-Си. Это самая ближайшая точка наблюдения, которую мы смогли занять, потому что военные оцепили периметр в одну милю для проведения расследования. Нам сообщили, что пилоту удалось катапультироваться из самолёта, и теперь ему оказывается возможная медицинская помощь.

БРАЙОН УОЛТЕР: Мы увидели что-то похожее на парашют, поэтому я подумал, что кто-то катапультировался. Это было невероятно! Я раньше никогда не видел ничего подобного.

Брайон Уолтер снял это видео с места крушения F-35.

БРАЙОН УОЛТЕР: Не знаю, видите ли вы вертолёты и прочие штуки, которые тут кружат.

По его словам, он почувствовал воздушное столкновение.

БРАЙОН УОЛТЕР: Оно, несомненно, было громким. От него сотрясало дом и отдавалось в груди. Мне это напомнило землетрясение магнитудой в три или четыре балла.

Пришлось понервничать, но потенциальной воздушной катастрофы удалось избежать.

ДЖЕЙК ИНГРАССИЯ: И повторюсь, к счастью, все восемь человек на борту этого грузового самолёта оказались живы-здоровы. Как и пилот, который катапультировался и приземлился на парашюте. Нам сказали, что с ним тоже всё будет в порядке. Официальные причины этой катастрофы продолжают устанавливаться.

С прямым репортажем из Солтон-сити Джейк Инграссия для News Channel 3.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2020 года.