112 – Фокина, который не увидел войны Украины с Россией, отстранили от переговоров по Донбассу

02.10.2020, 1:31, Новости дня

Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел Витольда Фокина из состава Трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Как пишет «112 Украина», ранее Фокин заявлял, что не видит доказательств войны между Украиной и Россией.



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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел Витольда Фокина из состава Трёхсторонней контактной группы по Донбассу. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобождён от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Витольд Фокин «отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма*, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

«Представлять государство на любом уровне — это не шанс для личных взглядов и амбиций, это безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа», — добавили в офисе президента.

Также сообщается, что работа украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе продолжится «на основе чёткого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины».

«Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира. Подчёркиваем, что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. Нужно вывести с Украины все незаконные вооружённые формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путём к настоящему миру», — подчеркнули в офисе президента.

Как напоминает «112 Украина», ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).