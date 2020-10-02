MSNBC – выступлением Трампа на дебатах недовольно даже его окружение

02.10.2020, 1:31, Новости дня

Даже само окружение Дональда Трампа осталось недовольным его выступлением на президентских дебатах, пишет MSNBC. По словам журналистки Эшли Паркер, люди из команды Трампа говорили, что президент вышел из-под контроля, что его риторика была мрачна и угрюма. Кроме того, они рассчитывали на то, что Байден где-нибудь оступится, но Трамп просто не дал ему это сделать, не позволив тому до конца ответить ни на один вопрос.

Эшли, сейчас поступает всё больше сообщений о том, что, когда президент сошёл со сцены, он думал, что выступил великолепно, а вот люди из его окружения придерживались иной точки зрения. Зная то, как к нему поступает информация, они ждут, когда он получит подробный подбор негативных комментариев, и надеются на то, что он сам предпримет корректировки. Это соответствует вашей информации?

ЭШЛИ ПАРКЕР, журналистка: Безусловно. Существует значительный разрыв между тем, как сам президент оценивает своё выступление (о чём можно судить по его твитам и частным беседам), и практически всем, что я вчера слышала от людей из его окружения непосредственно после дебатов и в течение дня.

Своё мнение высказывали доноры, сотрудники его кампании, помощники президента и его доверенные лица: не было ни одного человека, кто считал бы, что эти дебаты прошли для президента хорошо. Они говорили, что он вышел из-под контроля. Один человек заявил мне, что дебаты напомнили ему речь Трампа на инаугурации, когда вместо высокопарной риторики прозвучал мрачный, угрюмый разнос США.

Они также отмечали, что это была упущенная возможность, поскольку всё это время президент и его команда пытались, скажем так, принизить Джо Байдена, а затем повысить ожидания. Но дело в том, что они рассчитывали на то (они верили, что такое, в теории, может случиться), что Джо Байден оступится, что у него будет такой же неловкий момент, какой был в своё время у Рика Перри.

Теперь мы никогда не узнаем, мог ли Байден допустить такого, поскольку сама команда Трампа отметила, что президент не позволил Байдену до конца ответить ни на один на вопрос, чтобы иметь возможность оступиться. Поэтому сейчас они очень надеются на то, что будут предприняты корректировки курса.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.