 

Euronews – ЕС осуждает Венгрию и Польшу за несоответствие демократическим стандартам

02.10.2020, 1:31, Новости дня

Лидеры Евросоюза собираются на специальный саммит по внешней политике, однако эти переговоры могут быть осложнены внутренними разногласиями из-за верховенства права. В выпущенном накануне докладе на эту тему Венгрия и Польша подверглись жёсткой критике за попустительство коррупции и ущемление свободы слова. А вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова ранее назвала Венгрию под руководством Виктора Орбана «больной демократией», передаёт Euronews.

Евросоюз впервые выпустил доклад «о состоянии верховенства права в ЕС». Он осудил Венгрию и Польшу за несоответствие его демократическим стандартам. Две восточноевропейские страны подверглись жёсткой критике за «попустительство коррупции, ущемление свободы слова и отсутствие независимых судов».

«Испытанием для прав и свобод» в ЕС названа также пандемия коронавируса. Этот документ подготовлен в Брюсселе в то время, когда в ЕС идёт борьба за распределение средств из общего бюджета и фонда восстановления экономики. Многие на Западе призывают поставить такое финансирование в зависимость от соблюдения странами принципа верховенства права.

Соавтор доклада, вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности сказала Euronews, что замораживание выплат было бы правильной мерой против нарушителей.

ВЕРА ЙОУРОВА, вице-председатель Еврокомиссии: Мы просто должны признаться себе в своей наивности в прошлом, когда мы поверили, что принцип верховенства права будет действовать всегда автоматически, что основные права будут уважаться повсюду. Мы должны усилить давление на страны-члены, чтобы напомнить им о правилах нашего клуба. 

На этой неделе также вспыхнула перепалка между премьер-министром Венгрии и вице-председателем Еврокомиссии из-за её замечаний по поводу его авторитарных замашек и нелиберального курса. Сожалеет ли Вера Йоурова, что назвала Венгрию Виктора Орбана «больной демократией»?

ВЕРА ЙОУРОВА: Нет, не сожалею. Что я сказала, то сказала. Я уже говорила, может быть, сотни раз, что у нас есть серьёзные опасения по поводу состояния дел в Венгрии. Я очень уважаю венгерский народ и его свободный выбор. Я признаю, что премьер Орбан выиграл выборы. Я только сказала, что во всех государствах-членах, включая Венгрию, созданы все условия, чтобы гарантировать людям свободный и справедливый выбор. 

Лидеры Евросоюза собираются в четверг на специальный саммит, посвящённый внешней политике. Но эти переговоры могут быть осложнены внутренними разногласиями между странами ЕС из-за верховенства права.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года. 



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