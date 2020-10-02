Мнение: Двенадцать багов

02.10.2020, 1:05, Разное

Раньше читатели блога думали, что типов имиджа четыре, но четыре только стихии.

А самих типов имиджа двенадцать.

Про баги все уже привыкли думать, что их восемь, но на самом деле их тоже двенадцать, как и ресурсов.

Более того, баги, типы имиджа и ресурсы связаны.

Те и другие вписываются в одну систему.

Двенадцатеричная система – это круг, который делится на четыре части двумя осями: верх-низ и право-лево, а каждая из четырех частей делится на три части: формирование-фиксация-изменения.

По таким принципам устроена любая двенадцатеричная система, и эта система удобней всего для описания больших живых систем.

Верх нашего круга связан с жесткими стихиями, социальными ресурсами, с верхними багами, с доминантными типами имиджа.

Низ круга связан с мягкими стихиями, индивидуальными ресурсами, с нижними багами, с сабмиссивными типами имиджа.

Женское и мужское – это: левое и правое. Они же – холодное и горячее, юное и взрослое, спонтанное и волевое.

Вот почему так не правы те, кто накладывает систему Инь и Ян на С и Д.

Это разные стороны круга и разная природа.

Наложение двух полукругов: верхнего и нижнего, правого и левого, образуют крест стихий, четыре главные группы имиджа и четыре основные типа багов.

В ресурсах стихии перемешиваются, поскольку ресурсы – это живое вращение стихий, ресурсы касаются одного человека, а в человеке стихии все время чередуются, соединяются в непрерывном и динамическом процессе.

Круг ресурсов тоже можно изобразить иначе, отдельно все земные ресурсы, все водные, все огненные и все воздушные, будет удобно рассматривать как развиты отдельные стороны жизни, но будет утрачена живая связь ресурсов их непосредственное взаимодействие.

Поэтому круг ресурсов удобней рассматривать в геоцентрической системе Клавдия Птоломея.

Там все ресурсы расположены так, как они формируются у человека, начиная с рождения до 36 лет, и как они взаимодействуют друг с другом в жизни, как соседствуют, как конфликтуют, как подключают друг друга. Мы еще и сотой части этого всего не рассмотрели.

Клавдий Птоломей был великим математиком, помимо того, что астрологом. Кстати, как и Исаак Ньютон, почти треть произведений которого посвящались астрологии. И другие великие математики. Это сейчас астрологи – не то что не ученые, а в принципе малограмотные люди в массе своей.

Как на круг стихий накладываются баги?

Баги – это дыры в границах, через которые утекает энергия.

И вот какая именно энергия утекает через баги и показывает наложение на круг стихий.

Через левые верхние баги, сектор Земли, утекают прежде всего физические силы.

Эти дыры опасней всего для здоровья.

Через правые верхние баги, сектора Огня, быстрей всего утекает самоуважение.

Эти дыры опасней всего для репутации.

Через правые нижние баги, сектор Воздуха, утекает ментальная энергия.

Эти дыры быстрей всего вызывают отупение и даже слабоумие.

Через левые нижние баги, сектор Воды, утекает эмоциональная энергия.

Эти дыры быстрей всего вызывают депрессию.

Круг стихий – это защитный круг, тот самый магический круг, круг личных границ.

Напомню как выглядит пентаграмма.

По сравнению с крестом стихий у пентаграммы есть еще пятый элемент, сверху, аристотелевская квинтэссенция, Эфир в значении Дух. Это итог алхимической работы – философский камень, который должен быть произведен из четырех элементов и собственного духа. Названия пяти элементов написаны на латыни.

Если вы помните, Мефистофель у Гете никак не мог проникнуть в жилище Фауста из-за нарисованной у входа пентаграммы, а потом нашел уязвимость в одном ее месте, где рисунок немного стерся.

Вот это метафора уязвимости границ.

Границы у Фауста были идеальными, пока он был занят работой, но как только его охватила хандра в одном месте границ появилась небольшая дыра, через которую проник демон.

И мы можем даже предположить в каком месте круга у пентаграммы стерся рисунок.

У обычного человека, не Фауста, который работает намного меньше, а хандрит и предается иллюзиям намного больше, то есть все время смещает свой локус контроля и кормит корону, не одна маленькая уязвимость в границах, а во много раз больше.

Справедливо будет сказать, что его границы похожи на решето.

Они все дырявые.

Но какие-то дыры поменьше, а какие-то настолько велики, что в них гуляют черти и сводят человека с ума.

Вот что такое баги.

Некоторые подумали, что защитную пентаграмму (о которой я еще расскажу применительно к последнему сезону ФС) можно наложить на жизнь обычного человека. Нет, с долей условности – на хорошо прокаченный ресурс. Если же ресурс не прокачен или совершенно дыряв, ни о какой пентаграмме лучше не мечтать, надо сначала хоть немного задраить шлюзы, те дыры, через которые утекает ваша энергия.

Про верхние и нижние баги вы уже знаете. Верхние – это привычка вылезать из границ сверху, нижние баги – привычка вылезать из грани снизу. Огромные баги всегда векторные, то есть у верхнего бага всегда есть нижняя пара. Потому что конкретный баг – это своеобразная установка на игнор чужой субъектности, специфическая деформация границ, а снизу или сверху вы вылезаете из границ не так принципиально.

Правые баги отличаются от левых тем, что они больше контролируются разумом, больше зависят от локуса контроля и саморегуляции, а левые баги больше зависят от самооценки и спонтанности.

Вот как выглядит полный круг багов. К известным нам уже четырем парам добавились еще две.

Я специально изображаю баги на уже известном круге стихий.

Надо помнить, что баги – это уязвимости в границах, и распределение их показывает, какую именно уязвимость создает баг и где.

Две новые пары багов – это Жилетка-Плакса, Доярка-Кокетка.

До этого Жилетку мы относили ко Штурману, иногда к Училке, у Жилетки есть сходство с тем и другим, но есть и особенности.

Все земные баги тесно связаны с короной Спасателя, а все огненные – с короной Победителя.

Жилетка – это когда человек навязывает другому свое понимание, жалость, лезет в душу и ставит диагнозы, о которых никто его не просил.

Этот баг хоть и верхний, но близок к горизонтали, поэтому он выражается мягче, чем Штурман, больше лебезит, но цель его точно такая же как у всех верхних багов – захватить контроль и руководство сверху.

Пара его – Плакса. Этот нижний баг похож на Попрошайку, но Попрошайка больше требует и обвиняет, а Плакса все время жалуется и в мельчайших подробностях описывает свои ощущения, свои переживания, свою боль. Цель Плаксы не столько материальная как у Попрошайки, сколько получить внимание и сочувствие. Следующий баг – уже верхний, Выскочка, и Плакса чем-то немного похожа на Выскочку, хоть и не демонстрирует свое превосходство.

Как в любой векторной паре Жилетка воспринимает другого так, будто это Плакса, а Плакса воспринимает всех собеседников как готовые Жилетки.

Вторая пара – Доярка и Кокетка.

Доярку давно пора считать отдельным багом, а не проявлением Штурмана.

На Штурмана Доярка очень похожа, но все-таки она не пытается руководить каким-то общим делом, а хочет получить побольше надоев. И это не обязательно касается секса. Доярка что угодно способна превратить в демьянову уху и пытку, даже изначально приятное дело.

Векторная пара ее – Кокетка. Эта все время хочет, чтобы за ней побегали, поуговаривали, чтобы ее держали и даже заставляли. Кокетка расположена между Кривлякой и Ученицей. Она притворяется как Кривляка, но провоцирует нажим как Ученица, только своими методами.

Мы будем рассматривать эти четыре бага подробней и в сравнении с остальными, а пока посмотрим, как они взаимодействуют с типами имиджа.

Каждый баг соответствует определенному типу имиджа.

Вам задание расписать в комментариях какому типу какой баг.

Для своего типа имиджа баг – это тоже уязвимость и дыра, однако тип имиджа продляет границы в том месте, где у других начинается обрыв границ и баг.

Нам достаточно сравнить, например, человека с типом имиджа Лава (не с конституцией такой, а со сделанным гармоничным имиджем Лавы) и багом Училка и человека с типом имиджа Роса и багом Училка.

А теперь сравните человека с гармоничным имиджем Росы и багом Ученица и человека с типом имиджа Лава и багом Ученица.

Вы увидите, что небольшой баг, совпадающий с типом, куда более простителен и может вообще не выглядеть багом.

Понимать это нужно не для того, чтобы позволять себе баги, а чтобы увидеть, как именно и почему работает баг. Изучение – это и есть сравнение одного с другим.

Противоположный типу баг будет самым недопустимым, самым страшным и даже в небольшом количестве будет разрушать не только ваше обаяние, но и вашу фигуру.

Дальше мы рассмотрим как именно возникает уязвимость и как ее быстро закрыть.

И связь багов с ресурсами тоже рассмотрим. Но будем делать это последовательно.

Пока возьмите любую пару багов и соотнесите с двумя типами имиджа – связанным и противоположным.

Понимаете, о чем речь?