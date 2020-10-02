 

Мнение: Миссия невыполнима

02.10.2020, 0:31, Разное

Путин, Трамп и Макрон выступили с совместный заявлением по Нагорному Карабаху, в котором призвали к немедленному прекращению боевых действий.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

Увы, после того, что наговорили главы Армении и Азербайджана после начала боевых действия в зоне Нагорного Карабаха, переговоры, похоже, уже невозможны.  И Азербайджан не  вернет армию в казармы, и Армения без боя не покинет территорию Азербайджана…

И для Алиева, и для Пашиняна перемирие и переговоры равносильны политическому харакири. Ура-патриоты Азербайджана и Армении сметут обоих….

Как это не трагично, но, похоже, прав профессор Андрей Зубов, написавший, что «если переговоры ни к чему не привели за 26 лет, они, очевидно, не приведут ни к чему никогда». И совмстное заявление Путина, Трампа и Макрона – это всего лишь поптыка сохранить лицо, продемонстрировав всему миру,  что они  пытались остановить кровопролитие. Хотя, думаю, прекрасно понимают, что их миротворческая миссия невыполнима….

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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