Диетолог назвал самый полезный для здоровья ягодный сок

02.10.2020, 0:20, Разное

Диетолог из Великобритании Роб Хобсон рассказал, какой ягодный сок является самым полезным. По его словам, нужно употреблять напиток из клюквы.

В клюкве содержится множество антиоксидантов, которые положительно сказываются на работе сердца. Также в этой ягоде есть флаванолы, разновидность полифенолов. Клюкву полезно есть при ишемической болезни сердца, поскольку повышается жесткость артерий.

Клюквенный сок может помочь в профилактике кишечных инфекций. Результаты одного из исследований показали, что 500 миллилитров напитка в день значительно уменьшают попадание в организм бактерий H. Pylori. Последняя зачастую провоцирует развитие язвенной болезни.

В клюкве содержится урсоловая кислота, защищающая клетки мозга от повреждений или же разрушения в результате инсульта. Кроме того, снижается риск развития деменции, если употреблять любой овощной сок.