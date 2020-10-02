Бондарчук признался в ревности к Богомолову, когда он играет в других фильмах

02.10.2020, 0:20, Разное

Кинорежиссёр Федор Бондарчук заявил о том, что ревнует Константина Богомолова. Эти неприятные чувства у создателя большого количества фильмов и сериалов возникают после того, как он видит игру коллеги в чужих картинах.

Федор Бондарчук предложил Константину Богомолову главную роль в новом фильме «Псих». Он уверен, что эта роль поможет еще больше раскрыть творческий потенциал супруга Ксении Собчак. Автором сценария стала жена Федора Бондарчука Паулина Андреева. Образ главного персонажа был специально создан для Константина Богомолова.

«Когда я наблюдаю за игрой Богомолова в других фильмах, я начинаю ревновать. Я хочу, чтобы он брал участие только в моих проектах», ― сказал Бондарчук.

Режиссер находиться под большим впечатлением от творчества актера. Бондарчук убежден, что Константина Богомолова ожидает большой успех в актерской карьере.