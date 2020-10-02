 

Официальная распаковка Xiaomi Mi 10T Pro показала наличие в комплекте «серебряного» антибактериального чехла

02.10.2020, 0:20, Разное

В Сети появилось видео официальной распаковки смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. В комплекте оказался «серебряный» антибактериальный чехол, причем он есть и у младшей модели.
Накануне свои новые смартфоны представила компания Xiaomi, Mi 10T и Mi 10T Pro, они получили не только актуальные технические характеристики, но и интересный дополнительный аксессуар. Он представляет собой специальный «серебряный» чехол с антибактериальными свойствами. Ролик с распаковкой устройства китайская технологическая корпорация выложила в Сеть.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Xiaomi, аксессуар получил покрытие с ионами серебра. Кроме того, в коробке с Mi 10T Pro находится USB-C-адаптер для подключения наушников. Также на видео демонстрируется стильный дизайн смартфона с плавными линиями и интересным модулем фото-видео-камер. При этом главный датчик тыльной камеры имеет разрешение в 108 мегапикселей. Интересно, что стоимость девайса является одной из самых невысоких в группе устройств с процессором Snapdragon 865 на европейском рынке и составит около 600 евро.

При этом его экран выполнен по технологии IPS и имеет диагональ в 6,67 дюйма при разрешении 2440 на 1080 пикселей. Кадровая частота смены изображения здесь 144 Гц, а 20-мегапиксельный селфи-объектив врезан в экран. Также в нем есть мощная батарея в 5 тысяч мА•ч, поддерживающая быструю зарядку до 33 Ватт, NFC, ИК-порт и боковой дактилоскоп. Работает аппарат на десятой версии Android с прошивкой MIUI 12. Ионизированный серебром чехол станет дополнительной изюминкой в рекламе смартфона, хоть он и не обеспечит защиту от вирусов вроде Covid-19, но спасет от всевозможных микробов.



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