 

Армения заявила о перехвате инициативы в конфликте в Карабахе

02.10.2020, 0:08, Новости дня

Войска Армении завладели инициативой на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут артиллерийские бои. Инициатива на фронте в руках армянских вооруженных сил, огневые точки противника подавляются», – приводит слова Степанян РИА «Новости».

Азербайджанские военные обстреляли автомобильную дорогу на территории Армении, которая проходит рядом с автотрассой Варденис-Мартакерт, добавила она.

В свою очередь глава минобороны Армении Давид Тоноян в ходе встречи с послом Франции в стране Джонатаном Лакотом заявил, что армянские военные нанесут «сокрушительный удар» Азербайджану.

«Он отметил, что Армия обороны (Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) выполняет поставленные перед нею задачи, развивая успех и сдерживая агрессию противника, а в ответ на агрессивные действия ВС Азербайджана будут наноситься сокрушительные удары и этот процесс уже начат», – приводит сообщение минобороны страны РИА «Новости».

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.



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