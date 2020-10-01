 

Эрдоган раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе

01.10.2020, 23:55, Новости дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство “Анадолу” 1 октября.

“Сопредседатели Минской группы в лице России, США и Франции почти 30 лет игнорируют урегулирование. армяно-азербайджанского конфликта. Результатом этого бездействия являются сегодняшние события. Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня на фоне негативных процессов неприемлемы. Если вы действительно хотите урегулирования, то добейтесь вывода оккупантов с азербайджанских земель”, – сказал Эрдоган на открытии осенней сессии турецкого парламента.

По словам Эрдогана. он обсуждал этот вопрос с Путиным и Макроном, но “результата нет.”

РФ, США и Франция являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Ее создали в 1992 году для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Постоянными членами Минской группы ОБСЕ являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

1 октября президент Франции Эммаруэль Макрон, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин опубликовали совмесное заявление по поводу боевых действий в Нагорном Карабахе.

“Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)”, – говорится в документе.

27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

30 сентября министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список погибших военнослужащих в результате столкновений на армянско-азербайджанской границе. В списке 23 фамилии, включая летчика сбитого Су-25. По данным агентства “Sputnik Армения”, потери армянских сил выросли до 103 человек.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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