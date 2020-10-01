 

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Луганской области. Под угрозой более 30 населенных пунктов

01.10.2020, 23:55, Новости дня

В Луганской области пожарные гасят 30 лесных пожаров, которые угрожают безопасности 31 населенного пункта, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации пожарных, продолжается тушение семи очагов пожара. Сложнее всего бороться с огнем вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов.

Людей эвакуируют из сел Гавриловка и Александровка. По оперативным данным спасателей, огонь повредил более 250 строений. 

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

Контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” приостановил работу.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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