 

В Италии зафиксировали максимальное с апреля число случаев COVID-19

01.10.2020, 23:55, Новости дня

В Италии за сутки зафиксировали 2548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 1 октября сообщает ANSA.

Агентство отметило, что такой показатель не фиксировался в течение пяти месяцев, с апреля.

При этом в стране за сутки провели 118 236 тестов, что на 13 тыс. больше, чем в предыдущие 24 часа. СМИ называет эту цифру тестов рекордной.

Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 317,4 тыс. человек, умерло 35918 человек. За сутки от болезни скончалось 24 человека (за предыдущие сутки 16).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвержден у более 34 млн человек. Более 1 млн заболевших умерли, 23,7 млн выздоровели. 

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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