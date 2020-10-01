Правительство выделит средства для помощи пострадавшим в результате лесных пожаров в Луганской области – Шмыгаль

01.10.2020, 23:55, Новости дня

Правительство Украины выделит средства для помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

“Государственная комиссия Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших”, – говорится в сообщении.

По его словам, в Луганской области ликвидировали большинство очагов возгорания и не допустили распространения огня на потенциально опасные объекты.

“Основные усилия сосредоточены на двух очагах: в Северодонецком и Новоайдарском районах. Работы ведутся круглосуточно. Одновременно работают более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Утром также возобновится работа с воздуха. Ситуацию осложняет ветер”, – сообщил глава правительства.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося ліквідувати більшість осередків пожеж на Луганщині та не допустити… Posted by Денис Шмигаль on Neljapäev, 1. Oktoober 2020

Шмыгаль отметил, что на контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская”, который ранее приостановил работу, пожар локализовали.

“Огонь перекинулся с оккупированной территории и уничтожил несколько модулей Красного креста”, – добавил он.

По состоянию на вечер 1 октября число погибших в результате массовых пожаров в Луганской области достигло 11. Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы с обстрелами пожары в Луганской области. Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров.