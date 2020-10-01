В Чернобыльской зоне утвердили первый веломаршрут

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01.10.2020, 23:55, Новости дня

В Чернобыльской зоне отчуждения разработали и утвердили первый веломаршрут. Об этом 30 сентября сообщило Госагентство по вопросам управления зоной отчуждения.

Маршрут будет проходить от КПП “Зеленый мыс” через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище, его длина – более 45 км.

“Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет доступен технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута”, – сказал помощник директора Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Кирилл Гарник.

Для остановок начали обустраивать специальные места.

На маршруте провели радиационно-дозиметрический контроль, уровни возможного облучения не будут превышены, отметило агентство.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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