«Уберите звук, ради Бога!»

01.10.2020, 23:50, Разное

Эти предвыборные теледебаты в США уже вошли в историю.

Самые скандальные, худшие в истории — так американские СМИ оценивают первый раунд телевизионных дебатов между президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Они прошли во вторник вечером (в Москве было уже утро среды) в университете Кейс Вестерн Ризерв в Кливленде.

Все плохо

Несмотря на попытки модератора — обозревателя канала FoxNews Криса Уоллеса направлять дискуссию и вести дебаты в содержательном русле, получился хаос из взаимных оскорблений.

Никого не удивило, что зачинщиком стал Трамп. По подсчетам CBSNews, президент 73 раза перебил соперника, вставляя реплики и замечания.

Байден, можно сказать, ввязался в обмен оскорблениями, назвав Трампа и клоуном, и лжецом, и даже в один из моментов воскликнув: «Ты когда-нибудь заткнешься?!» Из-за этого содержательная часть (а обсуждались шесть ключевых тем: изменения в Верховном суде, ситуация с COVID-19, экономика, расовый вопрос, насилие в американских городах и честность выборов) абсолютно ушла в тень. При этом примерно 80 млн зрителей запомнили перепалку, занявшую рекордный процент времени из полутора часов.

Модератор президентских дебатов обозреватель FoxNews Крис Уоллес. Фото: Reuters

Мальчишеская ругань двух кандидатов, одному из которых 74 года (Трамп), другому — 77 лет (Байден), напоминала телешоу, где только драки не хватало, но не телевизионные дебаты о будущем самой влиятельной страны мира, впрочем, заметно теряющей позиции на международной арене в последние годы.

Как отмечает Дуг Шон, обозреватель «Фокс», телеканала, поддерживающего президента: «Самый главный вывод состоит в том, что не было никаких сюрпризов и ничего не произошло, что изменило бы отношение (избирателей), заставило бы какого-то кандидата набрать или потерять голоса или сдвинуть в ту или иную сторону любых нерешительных избирателей».

Опрос телезрителей канала CNN, постоянно критикующего президента, показал: 60 процентов отдали победу Байдену.

Учитывая, что это аудитория, заведомо критически относящаяся к Трампу, можно сказать, что цифра совсем не убедительна.

Опрос зрителей CBSNews также зафиксировал незначительную победу Байдена: 48 % опрошенных считают, что он был лучше. 41% — отдают победу в дебатах Трампу, 10% — говорят, что была ничья. 69% зрителей заявили, что дебаты их «раздражают». 81% — относятся к ним отрицательно.

Скотт Дженнингс, обозреватель CNN: «Это был ужасный хаос. Если вам нравится зубодробильный стиль Трампа, вам понравился этот вечер. А если вы действительно не определились, то (из дебатов) вы узнали очень мало (нового). Моя инстинктивная реакция на эти дебаты состоит в том, что Дональд Трамп будет чувствовать себя прекрасно, он "сковывал (оппонента) и избивал". Байден, наверное, задается вопросом, появляться ли ему на следующих двух раундах дебатов».

СМИ отмечают, что президент абсолютно ничего не сказал о своей программе на ближайшие четыре года. И это уникальный случай в истории американских теледебатов, которые отмечают 60-летний юбилей.

Фото: Reuters

Но Трамп не дал ничего сказать толком и Байдену. Как отмечает пресса, бывший вице-президент ничего не мог поделать.

Он явно не был готов к яростной атаке Трампа, несмотря на то, что она была предсказуема.

К концу дебатов Байден стал выглядеть получше, когда Трамп немного успокоился. В оценках прессы прозвучала и такая мысль: лучше бы остальной мир не видел этого позорного вечера, Америка не показала остальным пример свободной демократической дискуссии.

Еще одна оценка: оба кандидата говорили много, но американцы ничего не запомнили, потому что пребывали в состоянии шока, таких дебатов они еще не видели. И даже четырехлетней давности теледуэль Трамп против Хиллари Клинтон может показаться вежливым обменом мнениями по сравнению с тем, что происходило во вторник ночью.

Кто же победил?

Как остроумно заметила обозреватель Сара Исгур: настоящий победитель этих дебатов — кнопка телевизионного пульта, отключающая звук.

Что запомнилось

Поскольку внешняя политика была вне повестки этого тура дебатов, о РФ говорили вскользь. Обсуждая прошлую деятельность Трампа, Байден назвал президента «путинским щенком» и напомнил, что хозяин Белого дома не захотел обсуждать с Путиным сообщения американской разведки о том, что Кремль якобы платил деньги афганским талибам (Талибан — запрещенная в РФ организация) за убийства американских военнослужащих. Трамп, говоря о финансовых злоупотреблениях Хантера Байдена, сына кандидата в президенты, несколько раз сказал о денежном переводе в 3,5 млн долларов от «жены бывшего мэра Москвы», не называя имени Елены Батуриной.

Фото: ЕРА

После этого Байден, державшийся сначала спокойно, ввязался в перепалку, когда президент перешел в атаку на его сына, как известно, работавшего в украинской энергетической компании «Бурисма», а теперь еще, обвиненного в получении денег от Батуриной за некие консультационные услуги.

Накануне дебатов председатели двух сенатских комитетов — по внутренней безопасности и финансам — Рон Джонсон и Чарльз Гроссли опубликовали доклад о деятельности Байдена-мл. Вывод республиканских сенаторов (однопартийцев Трампа): деятельность Хантера Байдена в «Бурисме» представляется «проблематичной», однако она никак не повлияла на изменение политики США в отношении Украины. Иными словами, вице-президент Байден «невиновен», это вывод республиканских сенаторов. Но для Трампа эта констатация роли не играет.

По итогам теледебатов в США обсуждают два момента. Коронавирус уже унес жизни 205 тысяч американцев, здесь говорят о второй волне СOVID-19. Президент слишком поздно среагировал на угрозу, отмечает Байден, многие жизни потеряны из-за неадекватных действий Белого дома, особенно в первые месяцы, когда Трамп уверял американцев в том, что с приходом лета вирус исчезнет под лучами солнца, а до этого он говорил, что, возможно, эпидемия сойдет на нет уже к пасхе.

«Тебе надо вылезти из своего бункера или песочницы, или гольф-клуба, поехать в Овальный кабинет, собрать вместе демократов и республиканцев и выделить деньги на то, что спасет жизни», — пояснил Байден.

«Если бы на моем месте был ты, жертв было бы еще больше, — ответил на критику Трамп.

— Мы проделали отличную работу. Скажу тебе так, Джо, ты бы никогда не сделал того, что мы. Ты на такое просто не способен!»

Противников Трампа возмутили его слова об организации сторонников превосходства белой расы. Обсуждали расовые волнения на улицах американских городов, вину за которые президент возложил на мэров-демократов, не способных соблюдать «закон и порядок», а организаторами назвал «левые организации», в том числе «Антифа».

Модератор Уоллес и Байден призвали его публично осудить организации «белых супрематистов». Ведущий назвал «Гордых ребят» (Proud boys), Трамп вместо прямого осуждения ответил довольно двусмысленно: «Proud boys, прекратите и ждите команды». Уже после дебатов в официальном твиттере организации «Гордые ребята» Трампу ответили: «Да, сэр».

Что имел в виду глава государства под словами «ждите команды» или «будьте готовы», журналисты гадают, а афроамериканцы возмущены.

И хотя Байден выступил на этих дебатах, наверное, не так, как бывший вице-президент хотел бы, Трамп был еще хуже, — таково мнение большинства ведущих телеканалов: ABC, NBC, CNN (исключая Fox).

Афроамериканцев разозлил отказ осудить расистов, а женщины из американских пригородов были недовольны тем, что президент не признал ответственности за ситуацию с вирусом, обвинив во всем Китай.

В следующую среду, 7 октября, в Солт-Лейк Сити, штат Юта, состоятся вице-президентские дебаты. Повторения скандальной перепалки никто не ждет, но будет интересно, потому что встретятся буквально «лед и пламя», антагонисты — любимец американских евангелистов и прочих консерваторов Майк Пенс и представитель «прогрессивного» крыла Демпартии Камала Харрис, объединяющая голоса избирателей-женщин, «цветных» и левых.

…А пока эксперты, как и публика, пребывают в унынии и задаются вопросом: нужны ли Америке такие президентские дебаты?

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон

P.S.

Стало известно, что комиссия по дебатам приняла решение изменить формат следующей встречи из-за неподобающего поведения кандидатов.