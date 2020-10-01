Фигуристка Загитова пропустит Гран-при в Москве

01.10.2020, 23:48, Новости дня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет участвовать в серии Гран-при сезона-2020/21. Списки участников этапов серии опубликовал Международный союз конькобежцев (ISU).

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 ноября, передает ТАСС.

Ранее спортсменка пропустила контрольные прокаты сборной РФ из-за съемок в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Между тем, участие в московском этапе серии Гран-при сезона-2020/21 примут двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и чемпионка Европы Алена Косторная.

Напомним, Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала до скандального перехода к канадскому специалисту. За сменой наставника последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата РФ Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

Отметим, что Загитова также тренируется у Тутберидзе.