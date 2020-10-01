Небензя ответил на запрос Берлина в СБ ООН по ситуации вокруг Навального

01.10.2020, 23:48, Новости дня

Германии следует сотрудничать с Россией по расследованию ситуации вокруг блогера Алексея Навального, а не направлять письма в СБ ООН, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он прокомментировал обращение Берлина в Совбез с запросом на брифинг по ситуации с Навальным со стороны России, передает ТАСС.

Небензя призвал Германию «сотрудничать с российскими властями» вместо того, чтобы «составлять письма в спешке перед тем, как закончится председательство Нигера в СБ».

Постпред подчеркнул, что Москва «с самого начала» выражала готовность к сотрудничеству, но для начала расследования РФ в соответствии с ее законодательством «нужны материалы, обосновывающие такое расследование».

«Навальный прокомментировал, что он уверен, что за этим стоит Путин, что у него нет других версий. Я даже не поднимаю вопрос о том, почему Путину это было бы нужно – это абсурдно в принципе», – сказал Небензя, добавив, что «сами подобные обвинения, которые звучат не только от Навального, но и в других заявлениях – аморально даже предполагать это».

Как подчеркнул постпред, «нужно ответить на вопрос – зачем это было бы нужно российским властям».

Напомним, Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его «отравлением» якобы стоит президент России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес президента безосновательны и недопустимы, оскорбительны и неприемлемы. По его словам, есть информация о работе с Навальным в эти дни сотрудников ЦРУ США.

Отвечая на вопрос журналистов о том, занимался ли Владимир Путин спасением Навального, Песков сказал, что не может этого подтвердить, но однозначно знает, что спасением жизни блогера «занимались омские врачи».

Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.