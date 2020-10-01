«Академик Черский» покинул логистический центр «Северного потока – 2»

01.10.2020, 23:48, Новости дня

Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких месяцев стоянки вышел из немецкого порта Мукран – логистической базы «Северного потока – 2», свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов.

За несколько часов судно отошло на незначительное расстояние от Мукрана, движение прекратилось, передает РИА «Новости».

Портал Marine Traffic сообщает, что точкой прибытия судна вновь значится Мукран.

Как указывает портал Myshiptracking, обратное прибытие в порт запланировано на 8 мая 2021 года.